Георгий Кудинов — о ярком турнире в Саудовской Аравии.

Суперкубок Италии придумали в 1988 году, а первый розыгрыш состоялся в 1989-м: мегазвездный «Милан» обыграл со счетом 3:1 гремевшую в те годы «Сампдорию». Еще недавно Суперкубок состоял из одного матча, а интерес к нему в Италии был далеко не на первом и даже не на втором месте. Но пример испанцев, которые усовершенствовали формат, добавив полуфиналы и финал, зацепил итальянцев. Второй сезон подряд Суперкубок разыграют четыре команды — чемпион страны («Интер»), вторая команда серии А по итогам сезона-2023/24 («Милан»), обладатель («Ювентус») и финалист Кубка Италии («Аталанта»).

Как и в прошлом году, мини-турнир проходит в Саудовской Аравии. Контракт серии А с этой страной подписан на четыре года, в течение которых организаторы выплатят 92 миллиона евро. Для сравнения: испанские клубы за четыре года получат от той же Саудовской Аравии 138 миллионов.

Кто остановит «Интер»?

Сегодня в первом полуфинале встретятся «Интер» и «Аталанта», а на следующий день — «Ювентус» и «Милан». Финал пройдет 6 января. Стоит отметить, что все три матча будут показаны в Италии бесплатно и в удобное время (начало в 20.00 по местному времени) на крейсерском канале концерна Mediaset, который транслировал ЧМ-2018.

Как рассказывали коллеги из Mediaset, год назад у Суперкубка был очень приличный рейтинг. А сейчас показатели наверняка улучшатся — из-за состава участников. В прошлый раз за трофей боролись «Интер», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина». Если первые два клуба входят в ведущую четверку Италии по числу болельщиков, то о римлянах и флорентийцах такого не скажешь.

Теперь же в Саудовскую Аравию отправились все три кита кальчо с их гигантской фанатской базой. Плюс самая симпатичная команда последних лет — «Аталанта». При таком наборе интерес к турниру внутри Италии гарантирован, к тому же Mediaset и ведущее спортивное издание страны La Gazzetta dello Sport его вовсю раскручивают.

К слову, уже 4 и 5 января серия А откроет новый календарный год матчами 19-го тура (команды, отправившиеся в Саудовскую Аравию, проведут свои встречи 14-15 января), так что итальянский футбол врывается в 2025-й очень мощно!

Кто фаворит Суперкубка? Предыдущие три розыгрыша остались за «Интером», а у Симоне Индзаги с учетом работы в «Лацио» уже пять таких трофеев. Добавьте сюда еще три Кубка Италии (один с «Лацио» и два — с «Интером»), и вы быстро поймете, кто на Апеннинах главный специалист по добыванию титулов. Сезон-2024/25 «Интер» начал не очень уверенно, но на зимнюю паузу ушел скрытым лидером — минус одно очко от «Аталанты» и «Наполи» при игре в запасе.

Симоне Индзаги. Фото Reuters

Индзаги одержим кубками, а его «Интер» исправно наказывает «Аталанту» — шесть побед в последних шести матчах. В общей сложности команда из Бергамо не может обыграть «Интер» в 13 встречах подряд, а последнюю победу одержала аж в ноябре 2018 года.

В 2024-м «Интер» дважды победил «Аталанту» с одинаково неприличным счетом — 4:0. Так что статистика перед полуфиналом точно в пользу Индзаги.

Другое дело, что Джан Пьеро Гасперини, проваливший за эти годы три финала Кубка Италии из трех, красиво завоевал в 2024 году свой первый трофей — Лигу Европы. Эта победа явно придала дополнительной уверенности всей команде, которая впервые в своей истории реально стала одним из претендентов на скудетто. Если у Индзаги уже девять трофеев в тренерской карьере (восемь Кубков и скудетто), то у Гасперини — всего один. Его мотивация зашкаливает, как и у футболистов «Аталанты», которым также явно недостает титулов. Добавим к этому, что Индзаги и Гасперини отнюдь не друзья и не раз устраивали медиадуэли: заслуженное звание фаворита еще на гарантирует «Интеру» автоматической победы, так что ждем огня в первом полуфинале.

Консейсау против сына!

«Ювентус» против «Милана» — это классика итальянского жанра. Если брать конкретно Суперкубок Италии, то туринцы пока опережают россонери по числу титулов по счетом 9:7 (у «Интера» — восемь побед).

«Юве» не завоевывал этот трофей с 2020 года, а вот «Милан» — аж с 2016-го. Россонери только что принял Сержиу Консейсау, и его бодрое поведение на первых тренировках показывает, что он готов вселить боевой дух в игроков, которые при Фонсеке были мало похожи на единый и сплоченный коллектив.

Судя по кадрам из тренировочного центра в Миланелло, Консейсау находится в такой физической форме, что и сам готов выйти на поле против своего сына Франсишку, который выступает за «Ювентус». Еще недавно Франсишку забивал за «Порту» и помогал папе выигрывать титулы, но вот против команды отца еще не играл. Посмотрим, чем закончится их первая дуэль.

Сержиу Консейсау. Фото Global Look Press

Что касается тренера «Ювентуса» Тиагу Мотты, то и ему Суперкубок очень бы не помешал. В серии А «Юве» только шестой, в Лиге чемпионов — 14-й. В Кубке Италии команда Мотты вышла в четвертьфинал, но до развязки там еще далековато. А тут все решается за четыре январских дня — выиграй два матча, и вот тебе первый трофей в новом клубе. То же самое, кстати, касается и Консейсау в «Милане», так что серьезная битва двух сильных характеров нам обеспечена.

Добавим к этому, что в январе у «Ювентуса» сумасшедший график: «Милан» в Суперкубке (а может, и еще кого-то из пары «Интер» — «Аталанта»), «Милан» в серии А, жесткое туринское дерби и выезды к «Аталанте» и «Наполи»! Не забываем про два ключевых матча Лиги чемпионов — против «Брюгге» и «Бенфики» — и получим самый жаркий старт года в истории «Юве». От того, как команда пройдет этот безумный месяц, во многом будут зависеть дальнейшие перспективы Мотты в туринском клубе.