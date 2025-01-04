Ждем горячее миланское дерби в финале итальянского Суперкубка. Фаворит очевиден, но все не так однозначно

«Интер» и «Милан» готовы устроить шоу.

Миланское дерби — одно из самых лакомых блюд итальянской футбольной кухни. В этот раз его подадут для дегустации вечером 6 января. Это будет необычная история. Во-первых, потому что пройдет матч в Саудовской Аравии. Во-вторых, интересно посмотреть на противостояние двух старых неприятелей — обладателя трех последних скудетто «Интера» и не бравшего Суперкубок с 2016 года «Милана».

Для «Интера» это станет возможностью догнать «Ювентус» по числу выигранных Суперкубков и разделить с ним рекорд (9 трофеев). Для «Милана» — шансом догнать своих «кузенов» по числу Суперкубков, пока счет 8:7 в пользу «Интера». Ну а еще это заработок солидных средств: победитель Суперкубка получит 8 миллионов евро, проигравший в финале — 5.

«Интер» накануне уверенно и почти без шансов на спасение для соперника обыграл «Аталанту» со счетом 2:0. Те, кто ждал от первого полуфинала искрометной интриги, наверняка остались разочарованы. Своим очень сомнительным стартовым составом Джан Пьеро Гасперини самостоятельно открыл «Интеру» дорогу к трофею. Забить миланцы могли и куда больше, не просто так лучшим в составе бергамасков признали голкипера Карнесекки. Да, Лаутаро Мартинес в который уже раз в этом сезоне ушел с поля без гола, а его партнер по атаке Маркус Тюрам получил повреждение. Но это мелочи: «Интер» смотрелся гораздо мощнее соперника и заслуженно вышел в финал.

А вот матч «Ювентуса» с «Миланом» подарил интригу, а заодно и два важных соображения. Первое — новый тренер россонери Сержиу Консейсау, несмотря на температуру 39 градусов за день до игры, встряхнул красно-черное болото и зарядил своей энергией футболистов. Второе — Тиагу Мотта показал, что тревожные симптомы «Ювентуса» в новогоднюю ночь не испарились: команда вновь вела в счете и вновь не сумела одержать победу. Более того — проиграла. Всего второй раз в сезоне и первый раз при Мотте команде из Италии.

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В серии А у «Ювентуса» ни одного поражения в 18 турах — другой такой команды нет. Но у туринцев 11 (!) ничьих. Непозволительно много для команды, которая хочет бороться за место в квартете сильнейших. Для сравнения: у команды со второго места по числу ничьих семь таких матчей. И это бывший клуб Мотты — «Болонья».

При наличии тренера с сильным характером у «Ювентуса» именно такого характера не хватает. Бьянконери никак не научатся добивать соперника, и это выходит им боком. Так случилось и в полуфинале против «Милана». Не помогло даже уникальное достижение молодого турка Кенана Йылдыза: он забил в дебютном для себя матче пятого турнира из пяти! До этого был гол за сборную Турции и мячи за «Юве» в первых для него поединках в серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. При этом Йылдыз появился в стартовом составе в последнюю секунду: на разминке травму получил Франсишку Консейсау — сын главного тренера «Милана» Сержиу.

Консейсау-старший вышел из дуэли с Моттой триумфатором. По качеству игры к «Милану» по-прежнему море вопросов, а один из лидеров команды Тео Эрнандес смотрелся и вовсе ужасно. Но волевая победа — большое дело прежде всего в психологическом плане. В отличие от Мотты, Консейсау сделал грамотные замены, которые сыграли большую роль. Работы у португальца еще непочатый край, потому «Интер» выглядит фаворитом финала Суперкубка. Но миланское дерби — вещь в себе. Прогнозы тут дело неблагодарное, и я сам осенью прошлого года на этом обжегся: не сомневался, что Симоне Индзаги обыграет Паулу Фонсеку. А вышло все ровно наоборот.