Тиаго Мотта возглавил «Ювентус». Похоже, система дала сбой

«Ювентус» принимает тренер, который хочет играть с вратарем в полузащите.

Тиаго Мотта в «Ювентусе». Пока неофициально, но все к тому идет. С одной стороны — логично. Топ-клуб с амбициями зовет тренера, который весь сезон наводил шороха в лиге и заставил журналистов говорить о себе. С другой — это максимально нелогичное назначение с точки зрения истории. «Ювентус» в любви к экспериментам замечен не был. А назначение Мотты — эксперимент, причем рискованный.

Идейный тренер

Вообще выражение «идейный тренер» само по себе прекрасно. Не знаю, кто из коллег придумал его, но оно довольно быстро вошло в оборот, и теперь его применяют к тренерам, которые придумывают и внедряют новые идеи, но исключительно идеи атакующие. Про то, как двигать мяч, насыщать полуфланги и чаще доставлять мяч в финальную треть поля соперника. К тренерам, работающим на результат и развивающим оборону, психологию, дисциплину это выражение не применяют. Хотя, вот ей-богу, кто может назвать Жозе Моуринью, Марчелло Липпи или Валерия Лобановского «безыдейными тренерами»?

Так или иначе, а современные тенденции надо уважать. В рамках этих самых идей Тиаго Мотта, конечно, тренер «идейный». Более того он еще и отчаянно смел. Что в Мотте подкупает: неготовность идти на компромисс. В этом плане он как супергерой Роршах из фильма «Хранители», который отрицает саму возможность компромисса. То есть у Мотты есть идеи, есть план по их внедрению, и он не готов отступать от него. Даже если нужно много времени, а руководство требует немедленного результата и прямо предупреждает, что если его не будет, то последуют жесткие решения.

Тиаго Мотта. Фото Reuters

Так было в «Дженоа», где Мотта не продержался и двух месяцев. В удивительной команде, через которую за сезон проходило до сорока футболистов, Мотта пытался творить. В этой ситуации он походил на героя Андрея Миронова из «Человека с бульвара Капуцинов». Человек, живущий кино, привез его в дикий городок на Дикий Запад к диким ковбоям. Только жизнь не кино, и ковбои из «Дженоа» «синематографом» мистера Феста не вдохновились. В команде, где рядом с будущим чемпионом мира Кристианом Ромеро соседствовал французский дуб Самоуро, а лучшим нападающим был почти сорокалетний Пандев, по-другому и быть не могло. И тем не менее Мотта пытался учить игроков «Моттаболу». И в первом своем матче против «Брешии» он-таки сыграл с двумя центральными защитниками и схемой, похожей на 2-6-1. И даже выиграл. Правда, в следующих девяти матчах «Дженоа» потерпела пять поражений. В декабре Мотту уволили. На его место взяли Давиде Николу — тренера трагической судьбы, который потерял сына, ушел в работу, чтобы заглушить боль, и специализируется на спасении вылетающих. Играя в топорный футбол, выжимая результат, удерживая и тактически фоля, «Дженоа» в конце концов спаслась в последнем туре. Тренер-новатор был ей, разумеется, совершенно чужд.

Да, Мотта еще лет пять назад озвучил свою тактическую мечту. Схема 2-7-2. Вы не обсчитались. Ключевая идея заключается в том, что, когда команда владеет мячом, вратарь поднимается практически в полузащиту. Идея, в общем, не Мотты. Со схемой с двумя защитниками, правда без радикального варианта с вратарем в середине поля, экспериментировали и раньше. Так играл «Гамбург» Кристиана Тотце, к этому стремился Хорхе Сампаоли в период своего расцвета. Однажды Сампаоли сыграл 2-7-1 со сборной Аргентины. Это, правда, был товарищеский матч против Сингапура.

Суть не в схеме, а в контроле мяча, постоянной смене позиций, прессинге и в том, что у игрока, владеющего мячом, есть не 1-2, а 4-5 вариантов для паса. Можно сказать, что с «Болоньей» Мотта этого добился, пусть и без вратаря в полузащите. Но «Болонья» — это хороший подбор игроков (а не текучка, как в «Дженоа») и очень терпеливое руководство. Идеальная почва для эксперимента.

Футболисты «Ювентуса» празднуют победу в Кубке Италии-2024. Фото Reuters

«Ювентус» в поиске

Если просто посмотреть на список тренеров «Ювентуса» за последние пятнадцать лет, то может возникнуть ощущение, что клуб лихорадит, и руководство его бросается из крайности в крайность.

На смену тяжеловесам: Конте, который выигрывает чемпионаты по максимально дорогой цене, и прагматичного до тошноты Аллегри меняет слегка безумный (в хорошем смысле) Сарри с его «Сарриболом», а его — футболист-легенда Пирло, после чего в клуб возвращается Аллегри. И это при том, что за несколько лет простоя Аллегри не стал свежее, а наоборот, забурел в своем прагматизме. Тренер, уже не отвечающий требованиям современного футбола, который черпает идеи в героическом прошлом, когда итальянские клубы были богатейшими в Европе, а футбольные академии поставили на поток воспитание топ-защитников.

Но это только первое впечатление. Антонио Конте звали из «Сиены» в момент, когда «Ювентус» окончательно восстановил силы после Моджигейта и готов был вновь лезть на вершину. Это был разумный ход, нужно было сделать следующий шаг в развитии, и клуб позвал, во-первых, своего, во-вторых, опытного — с шестью годами работы за спиной, в-третьих, не очень дорогого. Да, в тот момент, Конте еще не требовал космических покупок под модную схему. Он был сговорчив и терпелив. Первоначально в «Ювентусе» планировали, что клуб будет бороться за титул, но Конте перевыполнил план и выиграл серию А.

Когда футбол Конте стал влетать «Ювентусу» даже не в копеечку, а в сто рублей, его сменили Аллегри. Человеком с куда более спокойным характером и при этом уже с опытом побед в серии А. Плюс более успешным в турнирах, предполагавших плей-офф.

Сарри же в «Ювентус» звали на пике его славы. Он только что выиграл Лигу Европы с «Челси» и провел шикарный год в Англии, где стал «первым среди простых людей», выше в таблице расположились лишь «Сити» и «Ливерпуль», выигравший в том сезоне Лигу чемпионов. Плюс в «Ювентусе» в тот момент, кажется, всерьез думали о смене стиля. Довольно унылый футбол Аллегри хотелось превратить во что-то более зрелищное.

Тиаго Мотта. Фото Reuters

Но откуда взялся Пирло? На самом деле это тоже было вполне прагматичное назначение. Туринские сенаторы и Криштиану Роналду с Сарри не поладили, к тому же платежная ведомость раздулась до масштабов сверхмассивной черной дыры. Один Криштиану зарабатывал больше, чем все игроки «Специи» или «Кротоне», в том сезоне — клубов серии А. Нужно было урезать расходы и успокоить раздевалку. Молодой тренер со статусом легендарного игрока, но без опыта работы подходил идеально. И надо сказать, с этой задачей Пирло прекрасно справился.

Мотта — это другая история. Потому что зовут его не ведомость разгружать. Он должен сделать «Ювентус» «грейт эген». Вопрос в том, по Сеньке ли шапка. «Ювентус» — это не песочница, да и итальянская пресса не упустит возможности перемыть косточки тренеру, который играет с вратарем в полузащите, но при этом проигрывает. Тут надо брать титулы, а этого Мотта пока не делал.

Так что приглашение Мотты выглядит как смелый эксперимент, но уже со стороны «Ювентуса». Притом что «Юве» вообще-то не про смелые эксперименты. Если получится, мы, возможно, получим нового Гвардиолу. Если нет, то, скорее всего, сотрудничество продлится недолго, а по перспективам Мотты будет нанесен чувствительный удар.