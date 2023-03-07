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Италия

Сегодня, 01:10

Миранчука заслуженно включили в число претендентов на звание игрока месяца в Италии. Его «Торино» обыграл конкурента

Андрей Кузичев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Гранатовые одержали важную победу, а российский легионер провел очередную качественную игру.
Италия. Серия А. 25-й тур
06 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Болонья

В заключительный день тура в серии А Валерий Карпин включил Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. Понятно, что футболист в это время готовился к игре с «Торино», так что комментарий для «СЭ» дал агент полузащитника Вадим Шпинев.

«Если у Леши получится, то он с огромным удовольствием, желанием и энтузиазмом приедет в расположение сборной. Не все зависит от желания футболиста. Мы все заложники ситуации. Если решение клуба и федерации футбола Италии будет положительным, то он конечно же приедет и сыграет с огромной радостью и желанием», — сказал представитель Миранчука.

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И пусть речь пока идет только о товарищеских матчах — это тоже мотивация для футболиста, который вместе со звездами «Наполи» Каврацхелией и Осимхеном, чемпионом мира Ди Марией из «Ювентуса» и защитником «Лечче» Баскиротто попал в число претендентов на звание лучшего игрока итальянского чемпионата по итогам февраля.

Надо сказать, вполне заслуженно, но в футболе важно не то, что было в феврале, а какими окажутся результаты «Торино» весной. Встречаться же предстояло игрой с «Болоньей» — непосредственным конкурентом в борьбе за седьмое место, которое в случае завоевания «Интером» Кубка Италии станет пропуском в еврокубки. Красно-синие туда явно рвутся, выиграв четыре из пяти последних матчей и в предыдущем туре отправив в нокаут «Интер».

Соответственно, больше впечатлял тот факт, что гранатовые с первых минут диктовали свои условия команде Тиагу Мотты. Та к перерыву даже не потревожила Ваню Милинковича-Савича, ни разу не попав в створ. Туринцы же с запасом наиграли на гол за первую четверть часа игры. В том числе и благодаря усилиями Миранчука, который своей подачей навел панику в площади ворот и чуть позже вполне мог открыть счет, попав в оказавшегося на траектории удара одноклубника Карамо.

Повторы не убедили, что мяч завернул бы в ворота, однако момент вышел показательным. Был ведь еще эпизод, когда из убойной позиции со «второго этажа» атаковал Синго. А оказавшийся нескладным Карамо в итоге показал, что называть его неловким — большая глупость. После удобной скидки Санабрии француз выдал настоящее шоу и отправил мяч в сетку, на ограниченном пространстве разобравшись с несколькими защитниками. Не у дел остался и едва не перешедший в ЦСКА уругваец Соса.

После перерыва характер игры стал ожидаемо меняться. Не кардинально, но «Болонья» активизировалась. Временами «Торино» было очень сложно. Особенно в тех эпизодах, когда Милинковича-Савича заставил потрудиться Барроу, а Схюрс в невероятном подкате остановил выходившего один на один Орсолини. Однако гранатовые в глухую оборону не уходили. Напротив, в атаку выбегали здорово, а тот факт, что один из голевых моментов создал Радоньич, показывает — конфликт серба с Иваном Юричем после обратной замены в туринском дерби исчерпан.

А ведь тренер тогда прошелся по игроку даже слишком жестко. Заявил, что тот не уважает футбол, выйдя на поле, делает работу, как попало, и, несмотря на талант Радоньича, Юричу за шесть месяцев не удалось сделать из него футболиста. Про Миранчука же тренер «Торино» обычно говорит очень тепло.

Поэтому Алексей играет до финального свистка. И творя на поле, чего от него, собственно, и ждут, и работая на команду, когда того требует ситуация. Выкуп его трансфера у «Аталанты» — одно из ключевых пожеланий Юрича по усилению состава на следующий сезон. И такие важные победы, как в понедельник, показывают — для «Торино» опция с сохранением Миранчука обязательна.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Болонья
ФК Торино
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