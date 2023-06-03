Миранчук завершил сезон поражением от финалиста Лиги чемпионов. «Торино» с минимальным счетом проиграл «Интеру»

Российский легионер провел, возможно, последнюю игру в составе «Торино» — 0:1.

Выход «Интера» в финал Лиги чемпионов сдвинул игру в Турине на субботу, а так как это был самый ранний матч заключительного тура, «Торино» и персонально Алексей Миранчук первыми на Апеннинах ушли в отпуск. Причем российский легионер отправляется отдыхать пока еще в состоянии неопределенности, так как гранатовые до сих пор не приняли решение о выкупе игрока у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Хотя, казалось бы, все должны остаться довольны друг другом. Миранчук после победы над «Специей» в прошлом туре признавался клубному ТВ, что он счастлив после сезона в Турине. А клуб обязан оценить вклад стабильно игравшего полузащитника в виде четырех голов, семи результативных передач и качественной работы на поле. Вот что значит попасть к тренеру, который настаивал на приходе Миранчука в клуб и требовал сохранить игрока на будущий сезон!

Можно предположить, что нынешний статус нашего легионера связан как раз с ситуацией вокруг будущего Ивана Юрича. Есть версия, что на смену подарившему Неаполю долгожданное скудетто Лучано Спаллетти президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пригласит Джан Пьеро Гасперини. И если данный сценарий реализуется, «Аталанту» может принять как раз верный последователь и ученик нынешнего тренера бергамасков Юрич.

Тогда карьера Миранчука в «Аталанте» может заиграть новыми красками. В серии А она, кстати, началась с гола в ворота «Интера». В воскресенье об этом невольно вспомнилось, когда в дебюте россиянин нанес первый в матче удар. Получился он, правда, неточным, и этот момент стал едва ли не самым запоминающимся в исполнении хозяев в первом тайме. Они неплохо прессинговали, пытались что-то придумать в атаке, но никак не могли удивить команду Симоне Индзаги.

Миланцы на опыте со всем справились, и с середины тайма стали переигрывать туринцев. Как результат — образцовая контратака с участием Лаутаро Мартинеса, Лукаку и прицельно пробившего с дистанции Брозовича. «Торино» стал переламывать ситуацию, когда на исходе часа игры Ханданович потащил из дальнего угла удар Карамо. Кто знает, возможно, это было последний яркий сейв 38-летнего словенца в составе «Интера».

На последние полчаса вместо него в воротах появился не игравший в этом сезоне Кордац. Он старше Хандановича на два года, но в глухом запасе не заржавел. Остановленный ветераном удар Санабрии в упор — момент для хит-парадов. А ведь казалось, что передача Влашича обязана стать голевой.

Два упомянутых момента были созданы при атаках из левой зоны, где «Торино» сосредоточил основные усилия. Отчасти этим можно было объяснить временный уход занимавшего позицию правого инсайда Миранчука в тень. Периодически он из нее выходил. Например, отдав остроумный пас пяткой в радиусе штрафной, к которому оказался не готов неловко сыгравший одноклубник. Или, совершив проход в штрафную с последующей острой передачей. В концовке же Алексей отметился парой дальних ударов. Один пришелся в точку, где находился голкипер. Второй — мимо цели.

В общем, сезон для нашего футболиста завершился добротной, но не выдающейся игрой. Против финалиста ЛЧ требовалось нечто большее. Хотя Санабрия на 90-й минуте не исполнил простейшую вещь — без сопротивления, находясь прямо напротив ворот, неловко махнул мимо мяча. Юрич в порыве эмоций свалился на землю. Этот тренер не без помощи Миранчука провел очень достойный сезон. Теперь осталось понять, где теперь окажутся российский легионер и поверивший в него тренер.