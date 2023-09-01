Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:15

«Сазонов — загадка, а Миранчук точно пригодился бы команде». Интервью редактора сайта о «Торино»

Марина Беккути: «Миранчук точно пригодился бы «Торино»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Саба Сазонов и Алексей Миранчук.
Telegram Дзен
Пока Саба для итальянцев — загадка.

31 августа «Торино» оформил трансфер центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова за 2,75 миллиона евро (согласно Transfermarkt). На вопросы о его перспективах и возможном возвращении в команду Алексея Миранчука ответила главный редактор популярного туринского сайта torinogranata.it Марина Беккути.

— «Торино» объявил о переходе из «Динамо» защитника Сабы Сазонова. Как в Турине восприняли эту новость?

— Признаться, этот переход стал здесь для всех большой неожиданностью. Сазонова у нас пока никто не знает. Чемпионат России нигде в Италии не показывают, а матчи молодежной сборной Грузии вряд ли кто смотрел. Болельщики «Торино» и местные журналисты теперь с любопытством ждут знакомства с защитником.

— Каковы шансы Сазонова заявить о себе в «Торино»?

— На сегодняшний день лидерами центра обороны являются Бонджорно и Схурс. Сейчас вот еще Белланова появился. Повторяю, что я совсем не знаю Сазонова, поэтому мне трудно судить о его перспективах. Для начала его надо увидеть в деле.

— «Торино» бледно начал новый сезон. Команде не хватает Алексея Миранчука?

— Мне нравится этот футболист. Такие техничные игроки всегда украшают любую команду. В «Торино» Миранчук проявил себя очень неплохо, недаром главный тренер Юрич его неоднократно публично хвалил. Я уверена, что креативный Алексей пригодился бы нынешнему «Торино».

— Что в последние дни писали итальянские СМИ про Миранчука и «Торино»?

— Все лето писали, что он может вновь оказаться в «Торино». Назывались и некоторые другие клубы, но в итоге Миранчук пока все еще в «Аталанте». Не очень понимаю, какие у него могут быть перспективы там при Гасперини, но, видимо, что-то в переговорах клубов из Бергамо и Турина не сложилось. Скорее всего, стороны не договорились по финансам.

— Помнится, контракт главного тренера Юрича с «Торино» истекал летом 2024 года. Что слышно о его продлении?

— Разговоры о продлении контракта ведутся очень давно. Но пока это только предположения, потому что никакой официальной информации на этот счет не поступало. Судя по интервью Юрича, он не очень-то доволен нынешним составом команды, так что реальные новости и слухи о новичках рождаются не на ровном месте.

Жоау Феликс, Ансу Фати, Рандаль Коло Муани. Трансферное окно в Европе закрывается: все сделки в режиме онлайн. Live!

— Что вы думаете о возможном уходе защитника Бонджорно в «Аталанту» в обмен на форварда этой команды Дувана Сапату?

— В конце августа об этом много говорили. «Аталанте» действительно нужен сильный центральный защитник, а «Торино» нуждается в мощном нападающем. Вот только я не понимаю, зачем любимцу болельщиков, символу команды и уроженцу Турина Бонджорно переходить с его перспективами роста именно в «Аталанту». Если бы речь шла про Милан или про Рим, было бы логично. Но зачем Бонджорно перебираться из Турина в Бергамо?

Бонджорно — уникальный футболист, который получил высшее образование: это пример для других молодых спортсменов и целого поколения болельщиков. Роберто Манчини вызывал его в сборную Италии. Возможно, это сделает и Лучано Спаллетти. Такой игрок очень нужен самому «Торино», а наши болельщики, скорее, поймут продажу голландца Схурса, чем доморощенного игрока. Мне бы очень хотелось, чтобы Бонджорно остался в «Торино» и продолжил прогрессировать здесь.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Саба Сазонов
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев вступил в конфликт с болельщиками во время матча с О`Коннелом на US Open
Сафин, Шарапова и Медведев: кто из россиян побеждал на US Open
СК спустя 19 лет установил личность боевика-захватчика школы в Беслане
В Кремле прокомментировали размещение военных предприятий на Украине
Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
11
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
12
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
13
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
18
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Сассуоло 2 0 0 2 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: между «Аталантой» и «Торино»
Семин — о Миранчуке в «Аталанте»: «Ему нужно много работать и стараться добиваться места в стартовом составе»
Агент Сафонов: «Миранчуку больше бы подошел чемпионат Испании»
Непомнящий считает, что Миранчуку нужно было оставаться в России
Агент Миранчука объяснил, почему Алексей не попадал в заявку «Аталанты» в этом сезоне
В «Локомотиве» заявили, что «Аталанта» не предлагала клубу арендовать Миранчука
TMW: «Торино» ведет переговоры о трансфере Миранчука за 10 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тишина этих холмов — самая прекрасная вещь на свете». Как тоска привела Спаллетти к работе мечты