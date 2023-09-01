Сегодня, 19:15
31 августа «Торино» оформил трансфер центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова за 2,75 миллиона евро (согласно Transfermarkt). На вопросы о его перспективах и возможном возвращении в команду Алексея Миранчука ответила главный редактор популярного туринского сайта torinogranata.it Марина Беккути.
— «Торино» объявил о переходе из «Динамо» защитника Сабы Сазонова. Как в Турине восприняли эту новость?
— Признаться, этот переход стал здесь для всех большой неожиданностью. Сазонова у нас пока никто не знает. Чемпионат России нигде в Италии не показывают, а матчи молодежной сборной Грузии вряд ли кто смотрел. Болельщики «Торино» и местные журналисты теперь с любопытством ждут знакомства с защитником.
— Каковы шансы Сазонова заявить о себе в «Торино»?
— На сегодняшний день лидерами центра обороны являются Бонджорно и Схурс. Сейчас вот еще Белланова появился. Повторяю, что я совсем не знаю Сазонова, поэтому мне трудно судить о его перспективах. Для начала его надо увидеть в деле.
— «Торино» бледно начал новый сезон. Команде не хватает Алексея Миранчука?
— Мне нравится этот футболист. Такие техничные игроки всегда украшают любую команду. В «Торино» Миранчук проявил себя очень неплохо, недаром главный тренер Юрич его неоднократно публично хвалил. Я уверена, что креативный Алексей пригодился бы нынешнему «Торино».
— Что в последние дни писали итальянские СМИ про Миранчука и «Торино»?
— Все лето писали, что он может вновь оказаться в «Торино». Назывались и некоторые другие клубы, но в итоге Миранчук пока все еще в «Аталанте». Не очень понимаю, какие у него могут быть перспективы там при Гасперини, но, видимо, что-то в переговорах клубов из Бергамо и Турина не сложилось. Скорее всего, стороны не договорились по финансам.
— Помнится, контракт главного тренера Юрича с «Торино» истекал летом 2024 года. Что слышно о его продлении?
— Разговоры о продлении контракта ведутся очень давно. Но пока это только предположения, потому что никакой официальной информации на этот счет не поступало. Судя по интервью Юрича, он не очень-то доволен нынешним составом команды, так что реальные новости и слухи о новичках рождаются не на ровном месте.
— Что вы думаете о возможном уходе защитника Бонджорно в «Аталанту» в обмен на форварда этой команды Дувана Сапату?
— В конце августа об этом много говорили. «Аталанте» действительно нужен сильный центральный защитник, а «Торино» нуждается в мощном нападающем. Вот только я не понимаю, зачем любимцу болельщиков, символу команды и уроженцу Турина Бонджорно переходить с его перспективами роста именно в «Аталанту». Если бы речь шла про Милан или про Рим, было бы логично. Но зачем Бонджорно перебираться из Турина в Бергамо?
Бонджорно — уникальный футболист, который получил высшее образование: это пример для других молодых спортсменов и целого поколения болельщиков. Роберто Манчини вызывал его в сборную Италии. Возможно, это сделает и Лучано Спаллетти. Такой игрок очень нужен самому «Торино», а наши болельщики, скорее, поймут продажу голландца Схурса, чем доморощенного игрока. Мне бы очень хотелось, чтобы Бонджорно остался в «Торино» и продолжил прогрессировать здесь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|- : -
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -