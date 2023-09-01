Пока Саба для итальянцев — загадка.

31 августа «Торино» оформил трансфер центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова за 2,75 миллиона евро (согласно Transfermarkt). На вопросы о его перспективах и возможном возвращении в команду Алексея Миранчука ответила главный редактор популярного туринского сайта torinogranata.it Марина Беккути.

— «Торино» объявил о переходе из «Динамо» защитника Сабы Сазонова. Как в Турине восприняли эту новость?

— Признаться, этот переход стал здесь для всех большой неожиданностью. Сазонова у нас пока никто не знает. Чемпионат России нигде в Италии не показывают, а матчи молодежной сборной Грузии вряд ли кто смотрел. Болельщики «Торино» и местные журналисты теперь с любопытством ждут знакомства с защитником.

— Каковы шансы Сазонова заявить о себе в «Торино»?

— На сегодняшний день лидерами центра обороны являются Бонджорно и Схурс. Сейчас вот еще Белланова появился. Повторяю, что я совсем не знаю Сазонова, поэтому мне трудно судить о его перспективах. Для начала его надо увидеть в деле.

— «Торино» бледно начал новый сезон. Команде не хватает Алексея Миранчука?

— Мне нравится этот футболист. Такие техничные игроки всегда украшают любую команду. В «Торино» Миранчук проявил себя очень неплохо, недаром главный тренер Юрич его неоднократно публично хвалил. Я уверена, что креативный Алексей пригодился бы нынешнему «Торино».

— Что в последние дни писали итальянские СМИ про Миранчука и «Торино»?

— Все лето писали, что он может вновь оказаться в «Торино». Назывались и некоторые другие клубы, но в итоге Миранчук пока все еще в «Аталанте». Не очень понимаю, какие у него могут быть перспективы там при Гасперини, но, видимо, что-то в переговорах клубов из Бергамо и Турина не сложилось. Скорее всего, стороны не договорились по финансам.

— Помнится, контракт главного тренера Юрича с «Торино» истекал летом 2024 года. Что слышно о его продлении?

— Разговоры о продлении контракта ведутся очень давно. Но пока это только предположения, потому что никакой официальной информации на этот счет не поступало. Судя по интервью Юрича, он не очень-то доволен нынешним составом команды, так что реальные новости и слухи о новичках рождаются не на ровном месте.

— Что вы думаете о возможном уходе защитника Бонджорно в «Аталанту» в обмен на форварда этой команды Дувана Сапату?

— В конце августа об этом много говорили. «Аталанте» действительно нужен сильный центральный защитник, а «Торино» нуждается в мощном нападающем. Вот только я не понимаю, зачем любимцу болельщиков, символу команды и уроженцу Турина Бонджорно переходить с его перспективами роста именно в «Аталанту». Если бы речь шла про Милан или про Рим, было бы логично. Но зачем Бонджорно перебираться из Турина в Бергамо?

Бонджорно — уникальный футболист, который получил высшее образование: это пример для других молодых спортсменов и целого поколения болельщиков. Роберто Манчини вызывал его в сборную Италии. Возможно, это сделает и Лучано Спаллетти. Такой игрок очень нужен самому «Торино», а наши болельщики, скорее, поймут продажу голландца Схурса, чем доморощенного игрока. Мне бы очень хотелось, чтобы Бонджорно остался в «Торино» и продолжил прогрессировать здесь.