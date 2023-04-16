«Торино» тонет в турнирном болоте. От поражения команду спас шикарный пас Миранчука

Российский легионер принес туринцам ничью шестой в чемпионате результативной передачей.

Неделю назад в Италии появилась информация, что «Торино» из-за высокой цены не будет активировать опцию выкупа трансферов Николы Влашича и Алексея Миранчука. Правда, в клубе данную информацию опровергли, заявив, что все решения будут приниматься ближе к концу сезона. Пока же при таком раскладе российский полузащитник играет за свое будущее. В «Торино» или в каком-то другом клубе — не суть важно.

Миранчук в этом сезоне на свое имя поработал хорошо, однако каждый весенний матч — совсем не лишняя возможность закрепить положительные впечатления. Проблемы же нашего легионера заключаются даже не в неопределенности, а в том, что «Торино» засасывает турнирное болото. Когда у тебя одно очко и один гол в трех последних турах, не приходится рассуждать даже о гипотетически еврокубковом седьмом месте. А так как подушка безопасности свела к нулю риск вылета, то и серьезная мотивация потеряна.

В этом плане показательно, что в последнее время единственное набранное гранатовыми очко пришлось на игру с находящимся в той же ситуации «Сассуоло» (1:1). Когда же дело доходит до игр с теми, кому нужно выигрывать кровь из носу, возникают проблемы. И не важно, за что сражается соперник: за скудетто или путевку в Лигу чемпионов, как обыгравшие туринцев «Наполи» и «Рома», или за выживание, как не имеющая права расслабляться «Салернитана».

Да, в воскресенье «Торино» на правах хозяина владел мячом и территорией, только в атаке конкретнее и злее смотрелись гости. Как результат — идеальный удар с линии штрафной бывшего полузащитника «Краснодара» Вилены, после которого Ваня Милинкович-Савич беспомощно провожал глазами влетевший в угол мяч. И это еще хозяев простил попавший с пары метров в штангу Пентек. А моменты хозяев, когда до них изредка доходило дело, получались какими-то суматошными. Вроде того, когда прерывавший прострел Радоньича защитник попал в перекладину собственных ворот.

Миранчук на общем фоне выделялся несильно. До перерыва он был старателен, но не более того. Самым ярким эпизодом с его участием могла стать классная передача на ход Радоньичу, однако неловко сыгравший серб не укротил мяч и упустил возможность вырваться на ударную позицию.

Веселее стало после перерыва, чему предшествовала вынужденная замена Риччи. До травмы он играл блекло, став одним из виновников пропущенного гола, тогда как Влашич добавил игре искры. Да и в раздевалке Иван Юрич явно встряхнул команду. Гранатовые задвигались, стало больше вариантов для развития атак, и тут уже в полной красе проявил себя Миранчук, чье мудрое решение помогло команде отыграться.

Когда он, обыграв перед штрафной защитника, убрал мяч под неударную правую ногу, казалось, выжать что-то из момента будет сложно. Однако Алексей удивил соперника, тончайшим проникающим пасом выключив из борьбы сразу трех игроков «Салернитаны». Лучший снайпер «Торино» Санабрия просто не имел права загубить такую красоту.

К этому моменту за половину тайма хозяева вдвое превысили число нанесенных до перерыва ударов. Дальше это соотношение только увеличивалось, однако туринцам то не хватало точности, как пробившему выше Миранчуку, то они ничем не могли удивить неувядающего мексиканца Очоа. Похоже, игра была обречена на мирный исход. Гранатовые на победу все-таки не наиграли, а у «Салернитаны» это шестая ничья подряд.