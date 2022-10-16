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Италия

Сегодня, 15:30

Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук и Алекс Сандро.
Фото Reuters
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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В субботу наш легионер установил историческое достижение, но плохо сыграл в матче 10-го тура серии А с «Ювентусом» (0:1).
Италия. Серия А. 10-й тур
15 окт, 19:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Ювентус

Туринское дерби — самое титулованное в серии А. У «Ювентуса» и «Торино» на двоих 43 скудетто. У миланских грандов «Милана» и «Интера» — 38. Генуя с «Дженоа» и «Сампдорией» имеет в активе 10, а Рим со своими «Ромой» и «Лацио» — всего пять. И вот Алексей Миранчук стал первым в истории российским футболистом, который принял участие в таком матче. Правда, «быкам» это не помогло. В серии А «Старая синьора» не знает поражений во встречах с соседями уже 15 раз подряд, а субботняя победа стала в этом ряду уже одиннадцатой.

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Прежде чем в очередной раз расстроить оценками Алексея от местных СМИ, скажу о хорошем. Для того чтобы провести полную игру за «Торино», нашему легионеру понадобилось всего четыре раза выйти на поле. Для сравнения: в «Аталанте» подобное с Миранчуком произошло лишь однажды в его 44 матчах в чемпионате Италии. При этом то противостояние с «Ромой» стало для нашего хавбека 40-м. Словом, разговоры о доверии главного тренера гранатовых Ивана Юрича рождаются не на пустом месте. Добавлю, что в субботу Алексей лишь в третий раз в ходе своей апеннинской эпопеи сыграл все 90 минут — в начале 2022 года была кубковая встреча с «Венецией».

15&nbsp;октября. Турин. &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Алексей Миранчук (с&nbsp;мячом). Промах Миранчука стоил «Торино» проигранного дерби, у Дзюбы — один выход на замену за пять туров

Ну а теперь можно и о грустном. К сожалению, пока повторяется история с «Аталантой»: гол и высокие оценки в дебюте за новую команду, а затем — разочарование и неоправданные надежды. После августовского мяча в ворота «Монцы» Миранчук пропустил больше месяца из-за травмы и вернулся в строй 1 октября против мощного «Наполи» (1:3). В Неаполе ничем себя не проявил, но все СМИ сделали скидку на длительное отсутствие практики и силу соперника. Затем «Торино» принял «Эмполи» (1:1), когда наш парень даже забил. Но тот красивый гол не засчитали, а издание Тuttosport, досконально освещающее жизнь «Торино», все равно поставило Алексею самую низкую оценку среди «быков» — 5,0. Обоснование такое: кроме того мяча, русский ничем не отметился.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Сейчас Tuttosport повторила тот же балл — и он самый низкий у футболистов гранатовых. La Gazzetta dello Sport, которая с помпой презентовала аренду Миранчука (главный акционер ведущего итальянского спортивного СМИ — хозяин «Торино»), тоже признала Алексея худшим в матче с «Юве», пусть и на пару с Айной. У обоих — те же грустные цифры 5,0.

Про бархатный пас Алексея, после которого Влашич едва не открыл счет, никто не вспоминает, зато неточный удар на 72-й минуте врезался в память всем. Итальянские журналисты посчитали тот эпизод самым опасным моментом «Торино» за всю игру: Миранчуку действительно никто не мешал как следует приложиться к мячу и хотя бы попасть в створ ворот из штрафной. Через две минуты Влахович забил единственный гол в матче, что на контрасте только добавило негатива по отношению к российскому полузащитнику.

Алексей Миранчук забил за &laquo;Торино&raquo;, но&nbsp;его гол отменили. ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»

В целом «Ювентус» заслуженно взял три очка — голевых моментов он создал больше. Говорить о выходе команды Массимилиано Аллегри из кризиса еще рановато, но в следующем туре соперник попроще «Торино» — «Эмполи». А вот гранатовые отправятся в Удине, где его ждет один из лидеров серии А. На фоне отсутствия жесткой конкуренции за место в составе «быков» Миранчук наверняка вновь получит шанс. Ну а после «Удинезе» туринский клуб ждет домашний матч против действующего чемпиона — «Милана». Так что до конца октября скучать Алексею точно не придется — игровая практика ему гарантирована.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Промах Миранчука стоил «Торино» проигранного дерби, у Дзюбы — один выход на замену за пять туров