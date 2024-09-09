Удаление года: тренер выбежал на поле и скосил игрока. В соцсетях требуют пожизненной дисквалификации

Тренер в Италии выбежал на поле и сбил игрока из команды соперника

О чем он думал?

В футболе красные карточки обычно достаются игрокам — за особо жесткие и возмутительные фолы на поле. Иногда удаления зарабатывают тренеры, если слишком вызывающе ведут себя на бровке. Но тренер, получивший красную карточку за жесткий фол на поле, — очень редкая история.

Как раз такая произошла в Италии. В матче шестого дивизиона между «Понтассьеве» и «Суббьяно» тренер последних, Алессио Гвидотти, выбежал на поле в момент контратаки соперника и сбил с ног нападающего противника Буреццу. Это случилось на 45-й минуте: форвард выбегал фактически один на один с вратарем, так что тренер лишил «Понтассьеве» явной возможности забить.

Сбив игрока с ног, Гвидотти поднял руки и направился обратно на бровку. Судья моментально достал красную карточку и удалил тренера. К слову, его фол можно расценить как спасительный — матч в итоге закончился со счетом 0:0.

«Суббьяно» до сих пор не давал никаких официальных комментариев, заявив только, что клубу нужно «провести оценку, прежде чем опубликовать официальное заявление». А вот в «Понтассьеве» молчать не стали — высказался тренер хозяев Марко Гуиди: «Мне очень жаль, не ожидал этого от такого славного клуба, как «Суббьяно». Сказать, что это было возмутительно — не сказать ничего».

Официального решения о сроке дисквалификации также нет, но болельщики в соцсетях уже в бешенстве — требуют бан для Гвидотти и засчитать поражение для «Суббьяно». Итальянское издание Virgilio приводит некоторые комментарии:

«Никогда не видел ничего подобного — тренер заслуживает пожизненной дисквалификации»;

«Это крайне неспортивный жест, самое справедливое наказание здесь — лишение лицензии на 2-3 года. Надо бить по кошельку»;

«Такой неспортивный человек не должен больше тренировать»;

«Он должен нести ценности спорта, а не трусости и неспортивного поведения. Поражение для команды, пожизненная дисквалификация для тренера».

Комментариев от итальянских футбольных властей пока также не поступало, так что судьба тренера на данный момент неизвестна.