Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:00

В Италии тренерская революция. Мэтры больше не востребованы, ставку делают на новые лица

14 из 20 клубов серии А сменили тренеров перед сезоном-2024/25
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паулу Фонсека, Антонио Конте и Паоло Ваноли
Паулу Фонсека, Антонио Конте и Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Лишь шесть специалистов сохранили свои посты за последний год.

Трансферное окно в Италии закрывается только 30 августа, и до подведения итогов еще далековато. Но это что касается футболистов. А вот тренерскую тему все клубы серии А для себя, разумеется, закрыли полностью, ведь предсезонные сборы уже идут полным ходом.

В сезоне-2024/25 серию А ждет тренерская революция, и вот вам еще одно подтверждение уникальности предстоящего чемпионата: если взять период с сезона-2015/16 по сегодняшний день, то элитный итальянский дивизион за это время не покидали 11 клубов — «Аталанта», «Болонья», «Интер», «Лацио», «Милан», «Наполи», «Рома», «Торино», «Удинезе», «Фиорентина» и «Ювентус». Так вот, в 9 клубах из перечисленных 11 «могикан» работу в сезоне-2024/25 начнут тренеры, отличные от тех, кто стартовал у руля этих команд в предыдущем розыгрыше.

Массимилиано Аллегри, Тиагу Мотта, Антонио Конте. Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров

Из оставшихся девяти клубов, что тоже сыграют в серии А в новом сезоне, пять назначили нового тренера. Это «Венеция», «Верона», «Кальяри», «Монца» и «Эмполи». Получается, что в общей сложности из 20 главных тренеров серии А лишь шесть начнут сезон в том же клубе, что и годом ранее. Разумеется, рекордсменом по числу кампаний в одном клубе остается Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». Далее — пропасть и Симоне Индзаги из чемпионского «Интера».

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека.
Фото USA Today Sports

Мне лично жаль, что в серии А не нашлось места симпатяге Стефано Пиоли, которого «Милан» поменял на Паулу Фонсеку. Не услышим мы больше и словесных баталий Жозе Моуринью, Маурицио Сарри, Ивана Юрича. Смело можно назвать заметным отсутствие на тренерской скамейке мастодонта Массимилиано Аллегри. Зато возвращение в серию А столь успешного, шумного и конфликтного тренера, как возглавивший «Наполи» Антонио Конте, гарантирует немалую интригу как на футбольном поле, так и в информационном пространстве.

Венсан Компани, Ханс-Дитер Флик, Антонио Конте. Флик — в «Барселоне», Конте — в «Наполи». Карусель тренеров в европейских клубах

Отдельно подчеркну, что меня лично совсем не впечатлило назначение в «Милан» того самого Фонсеки, которого выбрал получивший огромные полномочия Златан Ибрагимович. Да, возможно, Пиоли исчерпал себя в этом клубе, но фигура Фонсеки вовсе не кажется убедительной. И в целом, если честно, у меня складывается впечатление, что перед людьми, которым нынче принадлежит «Милан», стоит задача не побеждать, а побыстрее продать легендарный клуб за жирненькую сумму.

Остается дождаться первых официальных матчей, а там посмотрим, кто из тренеров лучше других подготовился к новому сезону. Не удивлюсь, если в наше безумное время, когда хозяева клубов щелкают тренеров как орешки, первые кандидаты на отставку появятся уже к середине осени.

Антонио Конте
Футбол
Паоло Ваноли
Паулу Фонсека
5
Обсудить
Читайте также
Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 снова перенесли
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
Зампреда правительства Хабаровского края Никонова арестовали на два месяца
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Reuters узнало об отказе Пентагона платить зарплату осужденному в РФ бойцу Блэку
Эксперт рассказала о подходящем времени для отпуска в 2025 году
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Ювентус» серьезно меняется. Укрепили центр поля, взяли нового вратаря и продают Кьезу