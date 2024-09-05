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Потеряли деньги на Осимхене, на очереди Хвича? В «Наполи» не умеют вовремя продавать игроков

Форвард «Наполи» Осимхен ушел в аренду в «Галатасарай»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Виктор Осимхен (слева) и Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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В клубе этим летом было очень весело.

Пока главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признается в своих ошибках на Евро-2004 и жалуется на депрессию, в его бывшем клубе «Наполи» — настоящий карнавал. В прошлом, постчемпионском, сезоне случилась клоунада со сменой тренеров, теперь же вышла на первый план мыльная опера с Осимхеном в главной роли. Отъезд нигерийского Виктора в турецкую аренду — вовсе не окончание трагикомической истории, продолжение будет как минимум следующим летом. А между тем на кону новая сага имени хозяина «Наполи» — продление контракта с Хвичей.

Кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис не без оснований считает себя незаурядной персоной. И он действительно умеет вести бизнес. Но если ты уж слишком откровенно начинаешь считать себя хитрее всех окружающих, то это частенько выходит тебе же боком. Когда возомнивший себя гением синьор продлил в прошлом сезоне контракт с Осимхеном, дав тому абсурдную зарплату в 11 миллионов евро и объявив отступные в 130 миллионов, то был абсолютно уверен, что легко продаст главный лот летом 2024-го. Но «развести» на огромные деньги «Челси» и «ПСЖ» не получилось. Арабские клубы тоже не захотели платить запрашиваемую сумму.

Тем временем сам футболист остыл к «Наполи» и четко настроился на уход, устроив себе сладкую жизнь в Неаполе. А подоспевший Антонио Конте заявил Де Лаурентису, что ему нужен любимый Лукаку, но никак не Осимхен. Вот так и наступил конец августа с закрытием трансферного окна в большой Европе.

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Конте подчеркнул, что Осимхен у него играть не будет, и тут подоспел «Галатасарай». Турки взяли нигерийца в аренду на сезон с условием, что сами будут платить ему огромную зарплату. Де Лаурентис же попутно успел продлить контракт с Осимхеном уже до 2027 года и снизил отступные до 80 миллионов евро. Сам нигериец надеется на то, что уже в январе кто-то сможет его забрать (аренду в «Галатасарае» зимой можно завершить досрочно). Ну а если никто не купит зимой, то уж точно кто-то вернется за ним через год.

В общем, далеко не факт, что в итоге «Наполи» сможет выручить искомые 80 миллионов. А они клубу могут очень пригодиться, если к тому времени придется увольнять строптивого Конте и платить ему большую неустойку. Впрочем, у Де Лаурентиса есть еще один золотой актив.

Прошедшим летом «ПСЖ» уже сделал попытку купить Хвичу Кварацхелию, предложив тому огромную зарплату, но получил отказ от «Наполи». В Неаполе грузин получает не более двух миллионов евро в год, что по меркам нынешних европейских звезд и стандартов топ-клубов просто смешно. Если Осимхену дали 11 миллионов в том же «Наполи», то нетрудно согласиться с итальянскими СМИ, которые утверждают: окружение Хвичи справедливо хочет от клуба зарплату в 5-6 миллионов. Очевидно, что в ближайшее время переговоры на эту тему, начавшиеся еще в прошлом сезоне, будут продолжены. С учетом поправок на неаполитанские реалии и личность Де Лаурентиса можно предположить, что нас ждет новая мыльная опера. А продажа Хвичи следующим летом выглядит уже куда реальнее, чем это было летом прошедшим.

Хвича Кварацхелия (справа).
Фото Global Look Press

Что касается турнирных перспектив «Наполи» в этом чемпионате, то Конте ставит задачу попасть в первую четверку. После трех туров у неаполитанцев две победы и одно поражение. Конте очень рассчитывает, что его любимый Лукаку заменит Осимхена и на пару с Хвичей станет одним из главных творцов успешного сезона, который вернет «Наполи» в еврокубки. Посмотрим, насколько прав окажется Антонио, прежде всего по части своего оптимизма, в отношении бельгийца. Многие в Италии считают, что тот уже едет с ярмарки.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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