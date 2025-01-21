Трансферная ошибка года. «Ювентус» за большие деньги купил Дугласа Луиса вместе с девушкой и спустя полгода хочет продать

В чем причина?

Дуглас Луис был одним из главных героев «Астон Виллы» в прошлом сезоне — по вкладу в итоговый успех команды (четвертое место) с ним мог посоревноваться разве что бомбардир Олли Уоткинс. Луис за полсотни с небольшим матчей отличился 10 голами и 10 результативными передачами, но был полезен не столько результативностью, сколько вкладом в командные взаимодействия на каждой стадии игры — Эмери давал ему невероятную свободу на поле, которой бразилец пользовался сполна.

Удерживать лидеров клубам попроще очень тяжело — особенно когда поступают предложения, от которых не отказываются. Дуглас Луис после такой успешной кампании заработал трансфер в «Ювентус», а заодно взял с собой свою девушку Алишу Леманн, тоже профессиональную футболистку с миллионами подписчиков в соцсетях. Кстати, помимо 50 миллионов евро бьянконери отдали «Вилле» двух игроков: Энцо Барренечеа и Самуэля Айлинга-Джуниора. Так что сделка была главной для клуба летом 2024-го.

Спустя полгода можно с уверенностью сказать, что трансфер — провальный. Так что же пошло не так?

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Проигранная конкуренция

Тиагу Мотта после успешного сезона с «Болоньей» возглавил «Ювентус». Многие ждали от бразильского итальянца тактической революции, и ожидания подкреплялись уверенной и точечной работой клуба на трансферном рынке. «Юве» постарался избавиться от возрастных игроков и провел омоложение состава.

Нельзя сказать, что ожидания оправдались, — Мотта, похоже, откопал в клубном офисе книжку по философии катеначчо и стал мастером по засушиванию матчей. «Ювентус» сейчас остается единственной командой, которая не проиграла ни одного матча в чемпионате. Правда, ничьих у клуба набралось уже больше, чем побед.

Дуглас Луис должен был стать частью формации «дабл пивот» в центре поля — планировалось, что он составит пару опорников с Мануэлем Локателли и будет обладать свободой подниматься выше в атаку. Но в первых же турах стало ясно, что бразилец пока проигрывает конкуренцию Кефрену Тюраму (к слову, тоже новичку команды) и Уэстону Маккенни, от которого «Юве» вроде как собирался избавиться.

В первых восьми турах Луис вышел в стартовом составе всего дважды, пять раз появлялся на замену и один раз посмотрел всю игру со скамейки — это было в нулевой ничьей с «Наполи». В Лиге чемпионов Мотта тоже ему не доверял — бразилец получил всего 15 минут с ПСВ и 29 минут в матче с «Лейпцигом».

Практически полное отсутствие игрового тонуса привело к повреждению — Дуглас Луис пропустил почти полтора месяца из-за «усталости в мышцах». Нельзя сказать, что результаты команды как-то изменились: «Юве» продолжал собирать ничьи и изредка побеждать.

После возвращения картина осталась примерно той же — Луис продолжил получать какие-то крохи драгоценных минут и лишь однажды отыграл полный матч (1:1 с «Торино» в начале января). На Transfermarkt можно увидеть, что футболист появился на поле 15 раз, но если мы посмотрим на его игровое время (459 минут), то поймем, что это эквивалентно всего пяти (!) полным матчам. Во всех турнирах!

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В чем причина провала

Ответ кроется не в травмах. Эксперты сходятся во мнении, что Дуглас Луис просто не подходит стилю Тиагу Мотты. «Астон Вилла» и «Ювентус» играют в совершенно разный футбол. Да, обе команды обороняются в среднем блоке и стараются сохранять мяч, но главное отличие — в интенсивности прессинга.

Эмери настроил давление «Виллы» по конспектам Клоппа и Гвардиолы — команда вступала в активный отбор мяча в переходных фазах и старалась развивать из этих ситуаций быстрые контратаки. При этом защита поднималась очень высоко — был риск пропустить длинный заброс за спину, зато это очень помогало в прессинге.

Мотта же отказался от активного прессинга — в его философии команда фокусируется на билд-апе, а обороняется с мячом, а не без него. В этой формации Луису тяжело адаптироваться — он привык к высокой интенсивности, моментальному отбору и быстрым передачам вперед. Это просто невозможно в футболе Мотты: «Ювентус» сохраняет мяч максимально долго и не рискует. Ворота, конечно, сохраняются сухими, но в атаке команда зачастую выглядит беззубо.

Другое важное качество Луиса — проходы с мячом. Он способен протаскивать мяч вперед из глубины и находить партнеров, которые выполняют забегания. Проблема в том, что «Ювентусу» это качество ни к чему — полузащитникам не нужно создавать самим себе пространство, а фланговые футболисты не предлагают себя для забросов.

«Луис не играет именно из-за своей техники — он слишком часто тащит мяч вперед. Мотта просит игроков отдавать мяч после двух-трех касаний максимум, двигать мяч по полю и меняться позициями. У бразильца же другой стиль», — говорил экс-игрок «Ювентуса» Джанкарло Марокки.

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Что дальше?

Будущее Дугласа Луиса туманно — Фабрицио Романо сообщает, что бразилец хочет остаться хотя бы до конца сезона, но слухи о возвращении футболиста в АПЛ не утихают. Пока у полузащитника четыре варианта:

— остаться в «Ювентусе» и адаптироваться;

— вернуться в «Астон Виллу»;

— перейти в «МЮ» (ходят слухи о возможном обмене на Зиркзе);

— оформить переход в «Тоттенхэм» или «Фулхэм» (им, как пишут в Италии, «Юве» предложил услуги игрока).

Пока очевидно, что Дугласу Луису совсем не подходит оборонительный футбол Тиагу Мотты — свою лучшую игру он показывает в интенсивной системе, требующей от игроков невероятной выносливости. Наверное, он идеально вписался бы в состав «Тоттенхэма» — лондонцы играют в настолько сумасшедшем стиле, что Луис точно стал бы там звездой. Возвращение в «Виллу» стало бы шагом назад, а переход в кризисный «МЮ» грозит обернуться таким же провалом, как и трансфер в «Ювентус».

Очередная ошибка селекции «Ювентуса»

Дуглас Луис не единственный футболист, страдающий от затянувшейся адаптации. Похожие проблемы испытывает Тен Копмейнерс — он, конечно, играет намного чаще, но сталкивается с огромной критикой. Фанаты уже назвали подписание провальным — и это после того, как сага с его переходом затянулась аж до самого конца трансферного окна (плюс заплатили за него «Аталанте» тоже много — 55 миллионов евро).

Спортивного директора «Ювентуса» критикуют все кому не лень: ему припоминают, что он отпустил Миретти, Айлинга-Джуниора, Барренечеа и Соуле — все обладают огромным потенциалом. Главная потеря — защитник Дин Хюйсен, который уже стал настоящей звездой «Борнмута». Не забываем и о Мойзе Кине — футболист вспомнил, что был главной надеждой сборной Италии и набрал великолепную форму в «Фиорентине».

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Да, два самых дорогих подписания обновленного «Ювентуса» не сработали. Но не будем забывать, что бьянконери очень выгодно приобрели других игроков основного состава: всего 20 миллионов потратили на Тюрама, за копейки взяли в аренду Консейсау и Гонсалеса, надули «Милан», заплатив за аренду Калулу всего 3 миллиона. Со следующего сезона все эти временные соглашения точно станут постоянными.

Пока футбол Мотты работает — да, возможно, смотреть на это порой скучно, да и побеждать надо почаще. Но будем надеяться, что молодой специалист будет меняться и еще сможет удивить. Переходная фаза немного затянулась, но «Ювентус» еще ни разу не проиграл и продолжает быть одним из фаворитов на топ-4. Осталось только придумать, как перевести бесконечные ничьи в победы. И Дуглас Луис, несмотря на все, еще способен сыграть в этом одну из ключевых ролей.