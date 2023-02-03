Первая победа после санкций! В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» ждет битва с «Интером»

Туринцы прошли «Лацио».

Так сильно «Ювентус» не штормило давно. Возвращение не игравшего в этом сезоне Погба снова откладывается. Стоило восстановиться Влаховичу, как в лазарете его сменил выбывший на месяц другой форвард — Милик. Все еще лечится Бонуччи, а Кьеза то играет, то вынужден брать паузы. И все это — лишь верхушка айсберга туринских проблем.

По факту кризис гораздо глубже, и это, конечно, бьет по команде. «Она должна изолироваться от всех внешних проблем, сконцентрироваться и стремиться вернуться к набору очков. Нас должен волновать только футбол», — заметил на днях тонко чувствующий состояние коллектива Массимилиано Аллегри.

После того как с клуба сняли 15 баллов, «Старая синьора» из претендента на скудетто превратилась в команду с почти нулевыми шансами на финиш в первой четверке. Это само по себе удар, а футболисты не живут в информационном вакууме, и слышат разное. То о возможном отстранении от еврокубков, то о желании почувствовавших вкус крови правоохранителей ужесточить наказание.

Отсюда — эмоциональные качели на футбольном поле. Сначала яркие и эмоциональные, но одновременно нервные 3:3 против «Аталанты». Потом — почти час безобразного футбола против «Монцы» (0:2), которая до этого была обыграна в кубковом турнире. Правда, случилось это за несколько дней до скандала, который Аллегри сравнил с ночным кошмаром: «Ложишься спать на втором или третьем месте, а просыпаешься внизу таблицы».

Говорить о Кубке Италии как об отдушине для «Ювентуса» не совсем правильно. Вместе с тем очевидно, что успех в этом турнире может хоть как-то скрасить впечатления от сезона, и избавит от разговоров о том, что целый год выброшен в трубу. В отличие от Лиги Европы, где у туринцев масса подводных камней (вроде встречи с победителем пары «МЮ» — «Барселона»), здесь до трофея всего нескольких шагов.

Пусть и не самых простых — через самую трудоемкую часть сетки, где в полуфинале победителя туринского матча ждал действующий обладатель Кубка — «Интер». Да и «Лацио», идущий на третьем месте в чемпионате и недавно уничтоживший оборону «Милана» (4:0), мягко говоря, не подарок. Хотя на «Альянц Стэдиум» в первом тайме римские «орлы» совсем не летали.

Бяьнконери на их фоне смотрелись активнее и интереснее. Не глобально, но точно лучше. По крайней мере, в перерыве было, о чем вспомнить: например, о неожиданном и чуть неточном ударе Костича с острого угла; или о том, как оказавшийся напротив ворот Рабьо лишь размял вратаря. И пусть после таких моментов не принято говорить, что команда наиграла на гол, «Юве» все равно забил.

2 февраля. «Ювентус» — «Лацио» — 1:0. Бремер забил гол. Фото Global Look Press

Выжал из своего шанса даже больше, чем мог. Этому поспособствовали неуверенные действия Луиша Машимиану на выходе. Можно предположить, что вратарю было сложно просчитать траекторию даже не подачи, а заброса Костича. Зато Бремер ситуацией воспользовался идеально и затылком закинул мяч в сетку. Только сетовать на невезение «Лацио» было сложно, потому что гости в атаке за 45 минут не показали вообще ничего.

Решение Маурицио Сарри уже в перерыве заменить Иммобиле, который никак не наберет форму после травмы, говорило о многом. Однако ставка на легкую линию атаки с наконечником в лице Фелипе Андерсона туринцев не удивила. Откатившись на свою половину поля, хозяева не дали римлянам поймать игру и разбежаться. Отчасти это выглядело рискованно, но, как оказалось, «Юве» не собирался на целый тайм запираться в глухой обороне.

Напротив, измотав «Лацио», хозяева стали все чаще разжимать контратакующую пружину. К тому же Аллегри лучше Сарри распорядился резервами, а свежие Миретти, Кин и Ди Мария позволили отодвинуть игру от своих ворот, чаще атаковать и накрывать соперника прессингом у его штрафной. В том числе благодаря этому минимальный перевес был сохранен без видимого напряжения.

Есть первая победа «Ювентуса» после наложенных на клуб санкций! Четвертый подряд кубковый финал стал на шаг ближе. Там бы встретиться с прошлогодним обидчиком «Интером» — вот был бы сюжет! Но и полуфинал против «нерадзурри» подарит сразу две новых главы великого противостояния. И в этом есть своя прелесть.