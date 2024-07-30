«Ювентус» серьезно меняется. Укрепили центр поля, взяли нового вратаря и продают Кьезу

Тиагу Мотта проводит перестройку.

«Ювентус» продолжает подготовку к первому сезону при Тиагу Мотте. Ожидания у тифози туринского клуба высокие — в «Болонье» 41-летний специалист доказал, что может давать результат, выведя скромную команду в Лигу чемпионов. Здесь же чемпионства ждут по умолчанию.

Пока на новом рабочем месте у Мотты не все гладко — на днях «Юве» в товарищеской встрече уступил «Нюрнбергу» (0:3) из второй немецкой бундеслиги. Понятно, что играли далеко не основой и выводы пока делать рано — интереснее взглянуть, насколько обновился «Ювентус» в это межсезонье. И тут реально много чего интересного.

Четыре важных приобретения

Долгое время первым номером «Старой синьоры» был Войцех Щенсны, но этим летом 34-летний голкипер задумался о поиске команды, в которой сможет спокойно заработать большие деньги перед выходом на пенсию. На поляка есть спрос в Саудовской Аравии, с начала лета переговоры с ним ведет «Аль-Наср», за который выступает Роналду. Зарплату предлагают большую — 19 миллионов евро в год, но переход еще официально не оформлен.

При этом ясно, что Войцех точно уйдет из «Ювентуса», туринцы уже успели подыскать ему замену. В клуб на правах аренды пришел 27-летний Микеле Ди Грегорио из «Монцы» (заплатили 4,5 миллиона евро, через год выкупят контракт еще за 14,3). Мотта лично продвигал его кандидатуру и настаивал на том, чтобы в контракте была прописана сумма отступных. К слову, в «Монцу» как раз может отправиться и Щенсны — так что не факт, что поляк обязательно покинет Европу этим летом.

Вратарь — лишь верхушка айсберга. Итальянскому гранду требуется масштабная трансферная кампания, чтобы подогнать подбор игроков под требования нового тренера. Пока «Ювентус» успел усилить оборону и центральную ось.

Дуглас Луис — важнейшее приобретение, которое добавит баланса в линию полузащиты. Это опорник с хорошим пасом и дриблингом, который умеет играть вертикально и тащить мяч вперед. Бразилец физически крепок и не подвержен травмам. В прошлом сезоне он пропустил всего три матча за «Астон Виллу», один из которых — из-за перебора желтых карточек. Серьезность ставки на Луиса отражает его трансферная цена — за бразильца вывалили 51,5 миллиона евро.

В пару к Луису был куплен сын Лилиана Тюрама — Кефрен. 23-летний хавбек отыграл последние пять сезонов за «Ниццу» и созрел для нового вызова. В перспективе тройка Фаджоли — Луис — Тюрам может стать одной из самых интересных в серии А. Эту сделку можно назвать особенно успешной — из-за истекающего контракта проспекта урвали за 20,6 миллиона евро при оценке Transfermarkt в 35.

Также «Юве» забрал 23-летнего латераля Хуана Кабаля у «Вероны». Здесь логика простая: Камбьязо на левом фланге нужен был сменщик, и этим трансфером клуб, возможно, закрыл позицию левого защитника на годы вперед.

Федерико Кьеза. Фото Global Look Press

Кто не нужен Мотте?

Туринцы уже расстались с Айлингом, Кином, Де Винтером, Рабьо, Алексом Сандро и некоторыми выпускниками академии. Команду наверняка покинут и игроки с истекающими через год контрактами.

Первый из них — Федерико Кьеза. Итальянец был неплох на старте прошлого сезона, когда действовал в связке с Влаховичем, но дальше начался спад. Кажется, вингер так и не обрел себя в Турине, а его контракт заканчивается следующим летом. Логичнее продать его хоть за какие-то деньги, чем отпускать через год бесплатно. Спрос на Федерико есть — как в Италии, так и за ее пределами. Например, «Тоттенхэм» готов заплатить 30 миллионов евро.

По Маккенни предложений гораздо меньше. Американского полузащитника не удалось пристроить в «Астон Виллу», реальный интерес к нему проявляет только «Фиорентина», но «фиалки» хотят приобрести Уэстона лишь за 10 миллионов. Такая сумма «Ювентус» не устраивает.

Куда интереснее судьба Матиаса Соуле. В прошлом сезоне 21-летний воспитанник «Юве» наколотил 11 мячей в 36 играх за «Фрозиноне» и привлек внимание всех итальянских грандов. Тиагу Мотте он не пригодился и отправится в «Рому». По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни римляне представят новичка.

Карим Адейеми. Фото Global Look Press

Возможные трансферы на вход

Мотта ставит футбол, который кардинально отличается от того, во что «Ювентус» играл при Аллегри. Тиагу уже перешел на схему с двумя центральными защитниками. Для новой расстановки ему требуются футболисты с совсем другим функционалом, более заточенные на игру с мячом. Отсюда и большие перемены в составе.

Обычно на перестройку уходит не одно трансферное окно, но на нового тренера будет давить статус топ-клуба. Мотте нужно успеть выстроить фундамент уже сейчас.

Приоритетной целью «Старой синьоры» на рынке считается Карим Адейеми, который ярко проявил себя в составе дортмундской «Боруссии». За 22-летнего вингера черно-желтые намерены выручить 45-50 миллионов.

В качестве альтернативы есть Галено из «Порту». На него ценник поменьше — около 30 миллионов плюс бонусы.

Параллельно туринцы ведут переговоры о переходе защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо и хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса.

Нынешний состав до старта сезона будет дополнен как минимум одним-двумя именами, но главную цель Мотта уже выполнил — нашел замену Рабьо. Также туринцы освежили левый край обороны молодым игроком и усилили вратарскую линию. Дальше слово за молодым тренером.