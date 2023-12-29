Нас ждет исторический тур серии А! Интрига в Италии не угаснет до финиша сезона

Взгляд Георгия Кудинова.

Мы давно привыкли к тому, что английская премьер-лига проводит Bоxing Day, а также играет в последние дни уходящего года. Серия А — другое дело. Да, матчами накануне Рождества никого на Апеннинах не удивишь, а вот предновогодний тур — это привет из прошлого века. Если мне не изменяет ослабленная мерзким ковидом память, то в XXI веке серия А еще ни разу не проводила игровые дни ни 29, ни 30 декабря. Так что предстоящий 18-й тур смело можно назвать историческим: впервые в этом веке клубы серии А выйдут на поле накануне Нового года.

Когда же подобное случалось в последний раз? Здесь нам придется вернуться аж в 1988 год, тогда тур состоялся в последний день уходящего года. Любопытно, что чемпионом Италии в том сезоне стал «Интер» под руководством легендарного Джузеппе Трапаттони, а лучшим бомбардиром серии А — форвард Альдо Серена (22 гола). Так что невольно напрашивается прямая аналогия с сезоном-2023/24: «Интер» Симоне Индзаги — главный фаворит, а лучший снайпер чемпионата — Лаутаро Мартине, уже наколотивший 15 голов. Есть еще одно интересное совпадение, пусть и со словом «почти». Тогда, 31 декабря 1988 года, «Интер» обыграл со счетом 3:0 «Лечче». 29 декабря 2023 года миланцы сыграют с «Дженоа», но с «Лечче» они встречались в прошлом туре и победили — 2:0.

В прошедшую субботу матч на «Сан-Сиро» собрал 72 000 зрителей. Вокруг меня было так много детей разного возраста, сколько давно не приходилось видеть на этих легендарных трибунах, так что праздник перед Рождеством удался на славу. Даже в отсутствие травмированных лидеров — Лаутаро Мартинеса, Димарко и Думфриса — «Интер» предстал настолько уверенной в себе командой, что было очевидно: рано или поздно подопечные Индзаги все равно дожмут неуступчивый «Лечче».

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Показательно, кто забил первый гол и кто сделал вторую голевую передачу. Счет в матче открыл защитник молодежной сборной Германии Биссек, которого еще пару месяцев назад практически никто не знал. Ну а голевой пас на великолепного Бареллу отдал Марко Арнаутович, которого почти весь матч освистывали свои же болельщики за неудачную игру и упущенные моменты. При этом Арнаутович выдал такой гениальный и эффективный ассист пяткой, что я как болельщик многострадального московского «Торпедо» не имел права не вспомнить нашего великого Эдуарда Стрельцова.

Когда игра складывается у фаворита непросто, в его составе нет сразу трех лидеров, а оба гола «Интера» создают те люди, которых смело можно считать дублерами, то трудно не признать такую команду заслуженным лидером чемпионата. От идущих третьими «кузенов» из «Милана» команду Симоне Индзаги отделяют уже 11 очков. От четвертого и пятого мест отрыв составляет соответственно 13 и 14 баллов. Один лишь туринский «Ювентус», не без труда переигравший скромный «Фрозиноне», сидит на хвосте у мощного «Интера».

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29 декабря нерадзурри сыграют в гостях против «Дженоа», а на следующий день «Ювентус» примет на своем стадионе «Рому». 6 января миланцы играют дома с «Вероной», а днем позже туринцы едут в гости к «Салернитане», которую тренирует родной брат главного тренера «Интера». Как мы видим, серия А обходится в этом сезоне без традиционной зимней паузы. И интриг в ней хватает. Чемпионский титул разыграют «Интер» и «Ювентус», а за два других лигочемпионских места борются сразу шесть команд — «Милан», «Болонья», «Фиорентина», «Рома», «Наполи» и «Аталанта». В то же время на дне турнирной таблицы идет драка за выживание, и даже «Салернитану» пока еще рано считать приговоренной к понижению в классе.