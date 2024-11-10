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Сегодня, 15:00

Ваноли надо успеть исправиться до Нового года. В туринском дерби его команда была бессильна

«Ювентус» победил «Торино» в 12-м туре серии А
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли в матче против «Ювентуса» (0:2) 9 ноября 2024 года.
Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли в матче против «Ювентуса» (0:2) 9 ноября 2024 года.
Фото Global Look Press
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Бьянконери посвятили победу Дель Пьеро.
Италия. Серия А. 12-й тур
09 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Торино

Туринское дерби завершилось уверенной победой «Ювентуса». С тех пор как «Юве» играет на своем нынешнем стадионе (с 2011 года), он не проигрывает «Торино». Хорошая традиция продолжилась и в день юбилея легендарного Алессандро Дель Пьеро — 50-летия.

«Ювентус» выиграл 2:0 в туринском дерби, которое стало первым для тренеров обеих команд. Тиагу Мотта в итоге провел с «Юве» девятый сухой матч в чемпионате, а Паоло Ваноли и его «Торо» проиграли шестой поединок в семи последних турах.

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Второй гол в этой встрече забил 19-летний турок Кенан Йылдыз, который посвятил его Дель Пьеро. Юбиляр не остался в долгу и через социальные сети искренне поблагодарил нынешнюю «десятку» своего бывшего клуба. «Ювентус» — единственная команда в серии А, которая идет без поражений. Семь пропущенных мячей в 12 турах — лучший результат в чемпионате.

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз празднует гол в матче против «Торино»
Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз празднует гол в матче против «Торино».
Фото Reuters

Ну а что же «Торино»? Ваноли сенсационно успешно начал сезон и даже забрался было после 5-го тура на первое место. Ну а потом начался откат в середину турнирной таблицы — туда, где «Торо» чувствует себя органичнее всего. Сейчас команда экс-тренера «Спартака» выглядит неубедительно, а ее разница забитых и пропущенных мячей — 15:18.

От задорной и интересной игры на старте чемпионата у «Торино» не осталось и следа, а сам Ваноли выглядит растерянным. Посмотрим, поможет ли его команде пауза на матчи сборных. После нее «Торо» ждут два домашних матча подряд — сначала против идущей в зоне вылета «Монцы», а затем — мощного «Наполи».

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На фоне неудачной серии «Торино» речь об отставке Ваноли пока не идет, но ему надо все же исправлять ситуацию до Нового года. Иначе вопрос о расставании может встать в полный пост. А пока отметим любопытную деталь: родной брат Ваноли, 62-летний Родолфо, тренирует теперь в Грузии, где недавно возглавил середняка — команду «Самгурали».

Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
Паоло Ваноли

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