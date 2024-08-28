Кражи велосипедов, скандалы, красивые голы. Биография Златана Ибрагимовича

История и жизнь одного из самых ярких футболистов в истории.

Златан Ибрагимович

Дата рождения: 3 октября 1981 года

Место рождения: Мальме, Швеция

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 195 см

Годы карьеры: 1999-2024

Детские годы

Ибрагимович родился в семье боснийца-мусульманина и хорватской католички, мигрировавших из Югославии. Детство будущей звезды футбола было напряженным. Отец часто выпивал, а мать, работавшая уборщицей по 14 часов в день, иногда била своих детей деревянными ложками, после чего приходилось покупать новые столовые приборы. Златан вместе с тремя сестрами и братом жили в гетто, наполненном мигрантами из Сомали, Турции, Польши и Югославии. Сам он иногда угонял велосипеды, а сестра прятала дома наркотики.

Ибрагимович начал заниматься футболом в клубе МБИ в шесть лет, а позже стал играть за детскую команду «Балкан», составленную из детей выходцев из югославских стран. Однажды из-за плохого поведения тренер оставил Златана на скамейке запасных, выпустил, когда команда проигрывала 0:4. Ибрагимович забил восемь голов и принес «Балкану» победу (8:5).

«В МБИ шведские папаши подгоняли нас словами: «Давайте, ребята! Отлично играете». Здесь же неслось: «Твою мать!» и все в таком духе. Вокруг были сумасшедшие югославы, которые беспрерывно курили и швырялись обувью, а я подумал: «Удивительно, прямо как дома. Мне это подходит». Тренером работал босниец. Когда-то в Югославии он выступал на высоком уровне, а здесь стал для нас кем-то наподобие второго отца. Временами он развозил нас по домам, а то и давал мне пару крон на мороженое или другое съестное, чтобы утолить голод», — вспоминает Ибрагимович.

Фото Global Look Press

«Мальме», «Аякс»

В 13 лет Златан перешел в «Мальме», а в 1999-м дебютировал за взрослую команду. В том сезоне один из самых именитых клубов страны вылетел из высшей лиги. Ибрагимович помог команде вернуться, забив 12 голов в 26 играх. А через год перешел в «Аякс» за 7,8 миллиона евро.

В сезоне-2001/02 Ибрагимович выиграл чемпионат Нидерландов, а также Кубок страны, забив победный мяч в дополнительное время финала с «Утрехтом». В сезоне-2002/03 амстердамцы не смогли взять чемпионство, но ярко проявили себя в Лиге чемпионов. Клуб дошел до четвертьфинала, где уступил будущему победителю «Милану». Молодой швед забил в том розыгрыше 5 голов в 13 встречах, включая дубль «Лиону» в дебютной игре турнира.

В сезоне-2003/04 «Аякс» вернул себе чемпионский титул, а Ибрагимович стал лучшим бомбардиром команды в лиге (13 голов в 25 матчах) и привлек к себе внимание «Ювентуса», который выплатил за игрока 16 миллионов евро.

Фото Global Look Press

Скандалы в Италии

Ибрагимович стартовал в Италии с выигранного чемпионства, став лучшим бомбардиром «Ювентуса» в серии А сезона-2004/05 (16 голов в 35 играх). Следующая кампания оказалась для Златана менее удачной в плане индивидуальной статистики, хотя туринцы вновь выиграли скудетто. Однако оба титула впоследствии были аннулированы из-за коррупционного скандала. «Ювентус» был понижен в классе, а Ибрагимович перешел в «Интер» за 24,8 миллиона евро.

Шведский нападающий триумфально провел первый сезон в «Интере», став лучшим бомбардиром нерадзурри в серии А. Команда набрала 97 очков и выиграла чемпионат. Следующий сезон получился более драматичным: весной Златан получил травму, и команда начала терять преимущество. 11-очковый отрыв от «Ромы» сократился до одного балла перед последним туром. В заключительном матче «Интеру» нужно было одерживать победу над «Пармой», чтобы гарантировать себе титул. При счете 0:0 Ибрагимович вышел на замену, оформил дубль и второй раз подряд отпраздновал с нерадзурри чемпионство.

Сезон-2008/09 принес «Интеру» еще одну победу в серии А, а Ибрагимович стал лучшим бомбардиром турнира с 25 голами в 35 встречах.

Звездный футболист взял множество трофеев, но цель выиграть Лигу чемпионов оставалась нереализованной. В 2009 году нападающий перешел в «Барселону» за рекордные на тот момент для сине-гранатовых 69,5 миллиона евро. Каталонцы являлись действующими победителями ЛЧ.

Фото Global Look Press

Игра в «Барселоне» и возвращение в Италию

В «Барселоне» Ибрагимович стартовал хорошо, но затем тренерский штаб столкнулся с проблемой: как совместить на поле двух звездных игроков — Златана и Месси. Ибрагимович стал действовать в неудобной для себя роли, из-за чего возник конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Вы жертвуете мной ради других игроков. Это не работает. Это как если бы вы купили Ferrari и водили его, как Fiat», — заявлял игрок наставнику.

Несмотря на внутренние противоречия, сине-гранатовые смогли взять чемпионский титул в Испании, набрав 99 очков, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Интеру» — бывшей команде Златана, которая в итоге выиграла турнир.

Летом 2010 года Ибрагимович отправился в аренду в «Милан». В знакомой для себя лиге Златан стал одним из лидеров команды, помог россонери взять первое чемпионство за семь лет и был выкуплен у «Барселоны». Таким образом, если учитывать аннулированные титулы с «Ювентусом», Ибрагимович выигрывал золото национального чемпионата в восьми сезонах подряд и в трех странах. В том же году «Барселона», из которой ушел форвард, взяла Лигу чемпионов.

В следующем сезоне Златан стал лучшим бомбардиром серии А, но «Милан» не смог защитить титул.

«ПСЖ»

Летом 2012 года Ибрагимович перешел в «ПСЖ». К тому времени сумма всех его трансферов составила 169,1 миллиона евро, что делало его самым дорогим футболистом в истории на тот момент по совокупной стоимости переходов.

В составе парижан швед провел четыре сезона, в каждом из которых становился чемпионом страны. Он забил 156 голов в 180 матчах во всех турнирах, трижды становился лучшим голеадором французского чемпионата и на момент ухода являлся лучшим бомбардиром в истории команды. Сезон-2015/16 стал для 34-летнего Ибры самым результативным в карьере: 50 голов в 51 игре.

Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед»

В 2016 году Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед», где воссоединился с тренером Жозе Моуринью, работавшим со шведом в «Интере». Нападающий сразу же принес команде трофей, забив победный мяч «Лестеру» в Суперкубке Англии, а затем отличился в первых двух дебютных играх АПЛ. В том сезоне манкунианцы также выиграли Кубок лиги и Лигу Европы. В апреле Ибрагимович получил травму крестообразных связок и выбыл на полгода. Полноценно вернуться в состав команды не получилось, и в марте 2018 года он покинул «МЮ».

Переезд в Лос-Анджелес

Весной Златан перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента. Ибрагимович дебютировал в МЛС в привычном для себя стиле: вышел на замену в дерби с «Лос-Анджелесом» (4:3), поразил ворота соперника с 35 метров (гол был признан лучшим в сезоне), а в компенсированное время забил победный мяч. «Вы хотели Златана, и я дал вам Златана», — сказал игрок, поблагодарив болельщиков. В 2018 году Ибрагимович забил 22 гола в 27 матчах лиги, а в 2019-м — 31 мяч в 31 игре. В обоих сезонах нападающий был включен в список звезд МЛС.

Фото Global Look Press

«Финальный аккорд» в Европе

В январе 2020 года 38-летний Ибрагимович вернулся в «Милан». В сезоне-2020/21 Златан стал лучшим бомбардиром команды в серии А, а в сезоне-2021/22 помог клубу выиграть долгожданное скудетто: россонери не побеждали в чемпионате Италии со времен первого прихода Ибрагимовича. В течение заключительного периода карьеры получил около 10 травм, пропускал месяцы, но каждый раз возвращался на поле и приносил результат, забивая примерно в каждом втором матче.

После сезона-2023/24 Ибрагимович, игравший на профессиональном уровне в течение четырех десятилетий (90-е, 00-е, 10-е и 20-е), завершил игровую карьеру. Сейчас Златан работает в системе менеджмента «Милана».

Сборная Швеции

Ибрагимович дебютировал за шведскую национальную команду в 2001 году. В составе сборной он сыграл на четырех чемпионатах Европы и двух мундиалях, а также стал лучшим бомбардиром в истории команды с 62 голами.

На Евро-2004 Швеция дошла до четвертьфинала, где уступила Нидерландам в серии пенальти, а на следующих трех чемпионатах Европы не вышла из группы. На ЧМ-2002 и ЧМ-2006 шведы вылетели на стадии 1/8 финала.

Последний матч за сборную Ибрагимович провел в марте 2023 года — против Бельгии в отборе к Евро-2024.

Имидж и наследие

Ибрагимович всегда привлекал к себе внимание не только выдающейся игрой, но и весьма вызывающим поведением. Когда выступавшего за «Мальме» молодого нападающего пригласил на просмотр в «Арсенал» Арсен Венгер, игроку не понравилось, что с ним не хотят подписывать контракт, пока он не пройдет просмотр. «Златан не ходит на прослушивания», — ответил футболист.

Выступая за «ПСЖ», Ибрагимович заявлял, что нанес на карту мира Швецию и Францию. Когда в 2020 году Златан сдал положительный тест на коронавирус, он написал в соцсети: «COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея». Однажды на вопрос журналиста о том, что футболист подарит жене на день рождения, он ответил: «Ничего. У нее же есть Златан!»

Ибрагимович также запомнился довольно грубой игрой: за карьеру у нападающего 10 прямых красных карточек и больше 100 желтых.

Хотя Ибрагимович так и не выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч» или медаль крупного турнира со сборной, он вписал свое имя в историю футбола. Его наглядное наследие — красивые голы, которые он забивал на протяжении всей карьеры. При высоком росте Златан обладает отличной координацией и часто забивал в «акробатическом» стиле. Имея черный пояс по тхэквондо, Ибра использовал свои навыки, чтобы попадать по мячу в максимально сложных ситуациях. В его послужном списке — многочисленные голы «ножницами», пяткой, из-за пределов штрафной и после обводок.

В 2012 году Ибрагимович забил один из самых известных голов в карьере. В компенсированное время товарищеского матча с Англией Златан ударил через себя из-за пределов штрафной и перевесил далеко выбежавшего вратаря. Позже форвард получил за этот мяч премию Пушкаша. Тот гол стал для Ибрагимовича четвертым в матче, а Швеция победила со счетом 4:2.

Фото Global Look Press

Достижения

Командные:

Чемпион Нидерландов (2): 2001/02, 2003/04

Обладатель Кубка Нидерландов: 2001/02

Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2003

Чемпион Италии (5): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2021/22

Обладатель Суперкубка Италии (3): 2006, 2008, 2011

Чемпион Испании: 2009/10

Обладатель Суперкубка Испании (2): 2009, 2010

Чемпион Франции (4): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Обладатель Кубка Франции (2): 2014/15, 2015/16

Обладатель Кубка французской лиги (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16

Обладатель Суперкубка Франции (3): 2013, 2014, 2015

Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17

Обладатель Суперкубка Англии: 2016

Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2009

Победитель клубного чемпионата мира: 2009

Личные:

Лучший бомбардир чемпионата Италии (2): 2008/09, 2011/12

Лучший бомбардир чемпионата Франции (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16

Лучший бомбардир Кубка Франции (2): 2014/15, 2015/16

Лучший бомбардир Кубка французской лиги: 2014/15

Лучший ассистент Лиги чемпионов: 2012/13

Обладатель премии имени Ференца Пушкаша: 2013

Футболист года в Швеции (12): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020

Рекорды:

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции (62 гола)

Лучший бомбардир Швеции в финальных стадиях Евро (6 голов)

Самый возрастной автор гола в серии А (41 год 166 дней)

Единственный игрок, забивший в ЛЧ за шесть разных команд

Факты:

Ибрагимович забивал в дебютных матчах чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, Лиги чемпионов, МЛС и Евро.

За карьеру игрок выиграл 12 чемпионатов с пятью клубами в четырех странах (без учета аннулированных титулов «Ювентуса»).

Фото Global Look Press

Вне футбола

Ибрагимович живет со шведской актрисой и моделью Хеленой Сегер, которая старше его на 11 лет. Они вместе около 20 лет. Хелена рассказывала, что познакомилась со Златаном на автостоянке, когда потребовала у футболиста перепарковать свой Ferrari, мешавший выехать ее машине.

У пары родились два сына: Максимилиан, который играет за молодежную команду «Милана», и Винсент. Нападающий нанес себе на руки имена детей в виде татуировок.

В 2011 году Ибрагимович выпустил автобиографию «Я — Златан», а спустя 10 лет вышел фильм с таким же названием.

Доходы Ибрагимовича

Состояние Златана составляет около 190 миллионов долларов. Он инвестировал в производство одежды и индустрию компьютерных игр, а также зарабатывает в соцсетях.

В 2016 году Ибрагимович занял третье место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты с годовым доходом в 37 миллионов долларов (30 — зарплата в «ПСЖ», 7 — доходы от рекламы).

Фото Global Look Press

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