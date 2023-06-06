«Запер» на парковке красным «Феррари». Как Ибрагимович покорил сердце бизнес-леди

Сегодня, 06:30
Златан Ибрагимович завершил спортивную карьеру в 41 год. Многие болельщики «Милана» считают, что причиной стали не только травмы, преследующие легендарного ветерана в последнее время, но и подруга футболиста — Хелена Сегер.
Ибрагимович попрощался с болельщиками после матча «Милана» c «Вероной» в 38-м туре чемпионата Италии. Рядом с ним была Хелена.
Молодые люди познакомились на парковке супермаркета в 2002 году. В 32 года девушка уже была успешной моделью и бизнес-леди. Когда ее «Мерседес» оказался заперт спортивным «Феррари» юного наглеца, Сегер сильно возмутилась. Однако конфликт вскоре перешел в мирные переговоры и закончился союзом, который длится уже два десятилетия.
Хелен пришлось отложить карьеру в бизнесе до будущих времен ради счастливой семьи. Вряд ли она предполагала двадцать лет назад, что Златан будет действующим футболистом до 41 года.
Впрочем, это не помешало ей в 2011 году получить титул «самой элегантной женщиной в Швеции».
В 2006 году Хелен подарила Златану первенца Максиммилиана, а спустя два года второго наследника — Винсента.
С сыновьями Сегер отправлялась в Турин, Барселону, Манчестер, Лос-Анджелес — города, где играл Ибрагимович.
Но больше всего, по признанию Хелен, ей нравилось, когда муж выступал за ПСЖ. Париж — столица моды и город, где у Сегер остался основной бизнес примерно на 200 миллионов долларов. Сюда она мечтает вернуться из Милана.
Удивительно, но за 20 лет совместной жизни Златан и Хелен так и не оформили свои отношения.
Возможно, швед сделает предложение теперь, после завершения своей триумфальной карьеры.