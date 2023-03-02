Ибра вернулся и побил великий рекорд. Его новая задача — уговорить Леау остаться в «Милане»

Ради португальца готов играть бесплатно.

Король вернулся править. Пожалуй, так можно описать возвращение Златана Ибрагимовича на поле после десятимесячного отсутствия из-за травмы. Во всяком случае, реакция стадиона «Сан-Сиро», когда швед появился на кромке поля в середине второго тайма матча с «Аталантой» 26 февраля, была именно такой. Трибуны взревели от восторга, а арена ходила ходуном, когда диктор объявлял фамилию 41-летнего нападающего.

«Чувствую себя хорошо, лучшие ощущения за последние год и два месяца. Ощущал легкость, чтобы играть в футбол. И именно болельщики, которые так взорвались при моем появлении, дают мне силы продолжать», — говорил Златан после матча в эфире DAZN .

Выйдя на поле в 41 год и 146 дней, он стал самым возрастным игроком «Милана» в высшем дивизионе, побив достижение знаменитого защитника Алессандро Костакурты (41 год и 25 дней).

До того Ибра последний раз выходил на поле в заключительном туре прошлого чемпионата в игре с «Сассуоло», в которой «Милан» оформил долгожданное скудетто. Потом были празднования и торжества, а на обратном пути Златан прямо в автобусе проинтервьюировал своих партнеров по команде, попросив рассказать о своих эмоциях.

Очевидно, в тот момент швед уже знал, что через несколько дней ляжет на операцию по поводу травмы левого колена. Оно уже давно беспокоило Ибру, но тот откладывал хирургическое вмешательство, так как хотел доиграть сезон.

«Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене. Распухшее колено в течение шести месяцев. За это время я смог потренироваться с командой только 10 раз. Сделал более 20 инъекций. Откачивал жидкость из колена раз в неделю. Принимал обезболивающие каждый день. Шесть месяцев почти не спал из-за боли.

Никогда не страдал так сильно на поле и за его пределами. Я превратил невозможное в возможное. В моем сознании была только одна цель — сделать моих товарищей по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание » , — написал Златан в соцсетях в конце мая.

А в середине июля случилось еще одно важное для Ибрагимовича событие: он подписал новый однолетний контракт с «Миланом», рассчитанный до конца сезона-2022/23. Важное, потому что полтора месяца назад он перенес операцию на колене и при самом благоприятном раскладе возвращение Златана на поле ожидалось не раньше января. Наверное, выиграв скудетто, можно было на этой красивой ноте и завершить карьеру, но швед решил еще поиграть. Ну а в клубе пошли ему навстречу.

Златан Ибрагимович. Фото Reuters

Можно сколько угодно смеяться над самомнением Златана и фразами вроде «в моем сознании была только одна цель — сделать моих товарищей по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание», но роль шведа в возрождении «Милана» действительно велика. Во многом как человека, который сплачивает и держит раздевалку. Лидерские качества Ибры отмечают все.

«Когда Златан пришел к нам, «Милан» не был командой, которая готова была выиграть чемпионат. У него хватило ума, чтобы понять, когда нужно вмешиваться в процесс. Златан несет для нас только позитив. Он никогда не бывает сытым, в этом всегда была его сила», — говорил осенью главный тренер Стефано Пиоли.

А это уже слова Джанлуиджи Доннаруммы, сказанные им спустя год после ухода из «Милана», то есть когда над ним не довлели никакие условности:

«Ибрагимович — невероятный человек, сумасшедший в хорошем смысле этого слова. У него невероятный склад ума. Он заставляет быть лучше каждого, кто находится рядом с ним. Он очень помог мне в «Милане».

Но, кажется, теперь у Ибрагимовича есть новая задача — уговорить Рафаэла Леау остаться в «Милане». Контракт 23-летнего португальца с россонери заканчивается летом 2024 года, и сейчас клуб ведет непростые переговоры о продлении соглашения с игроком, к которому есть устойчивый интерес почти всех топ-клубов Европы. В смешанной зоне после матча с «Аталантой» Златана спросили и об этом. Швед отшутился:

«Ради него я пошел на понижение зарплаты, играю, считай, бесплатно. Он хочет еще и мой дом?»

Оклад Ибры в «Милане» по его нынешнему однолетнему контракту — 1,92 миллиона евро (данные сайта Capology ). Это, конечно, не «бесплатно», но в топ-15 зарплат россонери не входит. Что самое интересное, Леау получает меньше — 1,79 миллиона евро в год, и он не входит даже в топ-20 в команде. Но нужно понимать, что это соглашение португалец подписывал три с половиной года назад, в августе 2019-го, когда перебрался в «Милан» из «Лилля» 20-летним парнем, пусть и страшно талантливым.

За прошедшее время Леау стал одной из главных звезд клуба и всей серии А и теперь может требовать для себя совсем иные условия. Для сравнения: сейчас самый высокооплачиваемый игрок «Милана» — Исмаэль Бенассер с 7 миллионами евро в год (алжирец подписал новый договор в январе). Самый высокооплачиваемый футболист серии А — форвард «Ювентуса» Душан Влахович с почти 13 миллионами евро в год, далее идут его одноклубники Войцех Щенсны и Леонардо Бонуччи (по 12 миллионов евро). У Лаутаро Мартинеса из «Интера» — 11,1 миллиона. В принципе Леау вправе рассчитывать на схожие цифры, тем более что в АПЛ такую сумму ему легко выпишут.

Леао и Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press

«Мне хорошо в «Милане», мне здесь все нравится. Я разговариваю с людьми, с которыми нужно вести переговоры, больше ничего не могу сказать. Посмотрим, что случится в конце сезона», — сам Леау после матча с «Аталантой» крайне обтекаемо говорил на эту тему.

Возможно, именно Ибрагимович — тот человек, который сможет его убедить. Португалец не скрывает, что Златан серьезно на него повлиял, поскольку поначалу он был насколько талантлив, настолько же ленив и расслаблен.

«Первые два года были трудными. Я приехал из Франции, где жизнь была совсем другой. Когда приезжаешь в «Милан», понимаешь, что должен быть победителем, что многие легенды носили ту же футболку, что и ты, выигрывая так много трофеев. В этот период моя семья, тренер Пиоли и Ибра — те люди, которые находятся рядом каждый день — сыграли решающую роль. Златан — пример, он научил меня многому: как важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, даже вне поля», — рассказывал Леау.