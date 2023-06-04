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Сегодня, 10:27

Агент Ренана: «Поможет ли опыт молодежного турнира в основной сборной? Он уже опытный»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберто Ренана оценил игру футболиста на чемпионате мира для игроков до 20 лет.

«Он отлично справился. В игре с Израилем он не играл и команда проиграла. Поможет ли опыт данного турнира в основной сборной? Он уже опытный», — сказал Гарсия «СЭ».

Сборная Бразилии проиграла Израилю в дополнительное время матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 2:3. Ренан пропускал эту игру, так как был удален в матче 1/8 финала турнира против Туниса. Он получил красную карточку на 45-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу бразильцев.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
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