Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Молодежные сборные. Новости
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

28 марта, 17:34

Дюков — о задержке молодежной сборной России в Колумбии: «В будущем нужно извлечь уроки из данного выезда»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировали задержку вылета молодежной сборной России из Кали в Боготу (Колумбия).

— Игроки молодежной сборной с командой выдержкой вернулись из Колумбии из-за задержки рейсов. Можете рассказать, что там случилось?

— Произошла такая форс-мажорная ситуация, когда был отменен один рейс. И дальше часть команды опоздала на пересадку. Поэтому им пришлось чуть позже вылететь в Россию. Что касается РФС, то наши сотрудники находились с командой и помогали решить данный вопрос. Конечно, неприятная ситуация. Но это жизнь, такое может быть. Игроки вернулись в расположение клуба с небольшой задержкой. А в будущем нужно извлечь уроки из данного выезда, просчитывая все риски. В целом я считаю это отличным выездом. Не удалось привезти всех сильнейших игроков, но провели два матча с очень сильной сборной. Футболисты получили практику, показав качественный футбол, — сказал Дюков.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче — 23 марта команды сыграли вничью (2:2).

4
Молодежная сборная России по футболу
Александр Дюков
Читайте также
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя