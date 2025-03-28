Дюков — о задержке молодежной сборной России в Колумбии: «В будущем нужно извлечь уроки из данного выезда»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировали задержку вылета молодежной сборной России из Кали в Боготу (Колумбия).

— Игроки молодежной сборной с командой выдержкой вернулись из Колумбии из-за задержки рейсов. Можете рассказать, что там случилось?

— Произошла такая форс-мажорная ситуация, когда был отменен один рейс. И дальше часть команды опоздала на пересадку. Поэтому им пришлось чуть позже вылететь в Россию. Что касается РФС, то наши сотрудники находились с командой и помогали решить данный вопрос. Конечно, неприятная ситуация. Но это жизнь, такое может быть. Игроки вернулись в расположение клуба с небольшой задержкой. А в будущем нужно извлечь уроки из данного выезда, просчитывая все риски. В целом я считаю это отличным выездом. Не удалось привезти всех сильнейших игроков, но провели два матча с очень сильной сборной. Футболисты получили практику, показав качественный футбол, — сказал Дюков.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче — 23 марта команды сыграли вничью (2:2).