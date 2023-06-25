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Сегодня, 21:04

Сборная Англии обыграла Израиль и вышла в 1/4 финала молодежного Евро-2023

Виктория Кравченко
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Сборная Англии обыграла Израиль в матче 2-го тура чемпионата Европы среди молодежных команд — 2:0. У победителей отличился Энтони Гордон и Эмиль Смит-Роу. Англичане вышли в 1/4 финала турнира.

Чемпионат Европы U21. Группа C
25 июн, 19:00. ()
Англия U21
2:0
Израиль U21

В параллельных матчах турнира Италия вырвала победу у Швейцарии (3:2), а Чехия одолела Германию (2:1).

Чемпионат Европы U21. Группа C
25 июн, 19:00. ()
Чехия U21
2:1
Германия U21
Чемпионат Европы U21. Группа D
25 июн, 19:00. ()
Швейцария U21
2:3
Италия U21

Англия сохранила первую строчку турнирной таблицы группы C, набрав шесть очков. Чехия поднялась на второе место, набрав три очка. Германия и Израиль набрали по одному очку.

Италия идет на втором месте группы D, имея в активе три очка. Швейцария занимает третью строчку, также набрав три очка. В другом матче этой группы позднее сегодня сыграют Франция и Норвегия.

Сборная Германии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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