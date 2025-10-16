Аргентина сыграет с Марокко в финале молодежного чемпионата мира

16 октября, 03:53
Сборная Аргентины выиграла у команды Колумбии в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 1:0.
Единственный гол забил нападающий «Интер Майами» Матео Силветти на 72-й минуте.
На 79-й минуте колумбийцы остались в меньшинстве, так как полузащитник Джон Рентериа получил вторую желтую карточку.
В финале аргентинцы сыграют против сборной Марокко, которая обыграла Францию (1:1, пен. — 4:3).
Аргентина — Колумбия — 1:0 (0:0)
Гол: Силветти, 72.
