Аргентина сыграет с Марокко в финале молодежного чемпионата мира

Сборная Аргентины выиграла у команды Колумбии в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 1:0. Единственный гол забил нападающий «Интер Майами» Матео Силветти на 72-й минуте. На 79-й минуте колумбийцы остались в меньшинстве, так как полузащитник Джон Рентериа получил вторую желтую карточку. В финале аргентинцы сыграют против сборной Марокко, которая обыграла Францию (1:1, пен. — 4:3). Чемпионат мира Сборные до 20 лет 1/2 финала Аргентина — Колумбия — 1:0 (0:0) Гол: Силветти, 72.