16 октября, 03:53

Аргентина сыграет с Марокко в финале молодежного чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Аргентина — Колумбия — 1:0.
Фото Reuters

Сборная Аргентины выиграла у команды Колумбии в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира — 1:0.

Единственный гол забил нападающий «Интер Майами» Матео Силветти на 72-й минуте.

На 79-й минуте колумбийцы остались в меньшинстве, так как полузащитник Джон Рентериа получил вторую желтую карточку.

В финале аргентинцы сыграют против сборной Марокко, которая обыграла Францию (1:1, пен. — 4:3).

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

1/2 финала

Аргентина — Колумбия — 1:0 (0:0)

Гол: Силветти, 72.

1

    16.10.2025

    Футбол
