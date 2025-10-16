Определились финалисты молодежного чемпионата мира

16 октября, 04:03
В четверг, 16 октября, в Чили прошли матчи 1/2 финала молодежного чемпионата мира.
Сборная Марокко по пенальти обыграла Францию (1:1, пен. — 4:3), а Аргентина одержала победу над Колумбией (1:0).
Таким образом, Аргентина сыграет с Марокко в финале турнира. Матч состоится в понедельник, 20 октября, и начнется в 02:00 по московскому времени. В матче за 3-е место Франция сыграет с Колумбией (19 октября, 23:00).
Аргентина семь раз играла в финале молодежного чемпионата мира. Шесть раз аргентинцы выиграли финалы (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007 года). Сборная Марокко впервые вышла в финал.
Пан Юзеф
Ну это было ооочень давно.) А сюрпризами МЧМ полны до краев. Помнится мне игра Австрии с ДР Конго в 2007-ом. Первый тайм полностью за австрийцами, они африканцев заперли в штрафной и просто издевались над ними. При этом, забив уже на 7-ой минуте, откровенно валяли дурака, транжиря моменты. Счет так и остался 1:0. А во втором тайме конголезцев будто подменили. Они смяли австрийцев, отыгрались и чудом не победили. И подобных чудо-матчей немало на таких турнирах.
16.10.2025
hаnt64
Да, Вы правы! Мой интерес к МЧМ закончился турниром, когда победила сборная СССР, а ее капитаном был Вова Бессонов.
16.10.2025
Пан Юзеф
Вы, видимо, не особо осведомлены об истории МЧМ. Мировой футбол никуда не катится. В финалах и японцы играли, и венесуэльцы, и ганцы, а недавно даже южнокорейцы.
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025
Saiga-спринтер
Для Марокко это только в плюс. Игроки с детства получают футбольную подготовку в лучших футбольных центрах Планеты, и при этом выступают за свою страну, откуда родом их предки.
16.10.2025
hаnt64
Куда катится мировой футбол? Смотреть на мароканцев в финале? То еще удовольствие.
16.10.2025
m_16
За Марокко, конечно, радостно, но есть нюанс. Попробуйте найти в этой команде парней, которые родились именно в Марокко и воспитывались в марокканских академиях. Они практически все из Франции-Бельгии-Нидерландов.
16.10.2025
ValeraK
Черчесов хорошо настроил ребят!! Умеет работать с молодежью!)
16.10.2025
Артемон Доберманов
Чем то повеяло от игры марокканских ребят с 70ых и 80ых в хорошем смысле.от души.
16.10.2025
Saiga-спринтер
Сейчас возраст изменить невозможно. Любая заявка и предоставленные документы не являются определяющими в тех междунвродных соревнованиях, где имеются возрастные ограничения. Берется биопроба мышечных волокон и возраст реальный определяется с погрешностью в 1 - 2 месяца. Каждый из участников международных официальных соревнований на уровне чемпионатов мира и континентов имеет свой биологический паспорт, где первая биопроба мышц берется в возрасте до 10 лет. Генно-билогический состав мышц не меняется в течении всей жизни человека (меняются только физиологические свойства) и что-то подделать не возможно, по умолчанию.
16.10.2025
Saiga-спринтер
Фрисыч .. до ямы с песком не долетал тоже по поддельным метрикам ?
16.10.2025
Saiga-спринтер
Так и хаустишь грега по "повторным" метрикам. Лет семь списал, что бы по юниорам ..? В СССР не было соревнований по юниорам. Были юношеские по трем возрастам (старшая возрастная группа и выступала в международных соревнованиях по юниорскому возрасту) и молодежные первенства и соревнования во всех видах спорта.
16.10.2025
Фирсыч
Да я сам играл на "Кожаный мяч" по чужому свидетельству о рождении, т.к. был на год старше.
16.10.2025
Грег Хаус
Сталкивался с такой хренью в СССР, когда выступал по юниорам.
16.10.2025
Грег Хаус
Не пойман - значит, молодой
16.10.2025
Грег Хаус
Не дождёмся - когда наш футбол начнёт удивлять, в хорошем смысле слова
16.10.2025
mihalychgold
Африканские сборные всегда не внушают доверия по паспортным данным.
16.10.2025
Saiga-спринтер
В стране северо-западных африканских мавров не только национальная сборная способна наводить шороха на Мундиале, но и молодежь растет весьма достойная в футбольном мире. Сборная Марокко главное открытие и сенсация МЧМ-2025! В финале малость буду сопереживать аргентинцам (сородичи Гения футбола - вестимо), но и не шибко растроюсь, если выиграют сородичи берберов.
16.10.2025