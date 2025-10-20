Видео
20 октября, 03:58

Сборная Марокко обыграла Аргентину в финале молодежного чемпионата мира

Павел Лопатко

Сборная Марокко победила команду Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира-2025 — 2:0. Игра прошла в столице Чили Сантьяго.

Оба гола забил нападающий Яссир Забири — на 12-й и 29-й минутах.

До этого лучшим достижением сборной Марокко на молодежных чемпионатах мира было четвертое место в 2005 году. Аргентина является рекордсменом турнира по числу титулов (6).

Чемпионат мира U20. Финал.
20 октября, 02:00. Nacional Julio Martinez Pradanos (Сантьяго)
Аргентина U20
0:2
Марокко U20
20

  • Saiga-спринтер

    Ты матча не видел. Иначе бы не нес свою дилетантскую ахинейку про .. якобы " .. были на голову сильнее южноамериканцев???"

    20.10.2025

  • Adminni

    Могли бы написать кто главные бомбардиры чемпионата, а их четверо, забили по 5 мячей: Яссир Забири (Марокко). Люка Мишаль (Франция). Нейсер Вильярреаль (Колумбия). Бенха Кремаски (США)

    20.10.2025

  • Комсомолец 70-х

    Люди просто работают. Без лозунгов, стратегий и форумов.

    20.10.2025

  • Черемисин57

    Ставил на аргентинцев, а оказалось что африканцам победа была нужнее! Молодцы!! Победили уверенно, в основное время, получается были на голову сильнее южноамериканцев!!! Браво, Марокко!

    20.10.2025

  • hаnt64

    Дикари были слишком уж великовозрастные, если победили аргентинцев!

    20.10.2025

  • aaaaaaaallllllllllleeeeeeexxxx

    Какая боль, какая боль Марокко Аргентина 2:0

    20.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Мараканцы играли очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля. Финал тот самый случай когда порядок бьёт класс. Аргентинцы после пеового пропушенного мяча побежали спасать Родину и получили еще. Марокко с первых дней МЧМ-2026 стали главным открытием и сенсацией молодежного чемпионата мира. Молодцы, многие получат хорошие контракты в ведущих футбольных клубах Планеты.

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Красаущики

    20.10.2025

  • Адекватный спартач

    Теперь его точно Забирут...

    20.10.2025

  • Топотун

    Молодцы !

    20.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ого, масаи. Надо брать.

    20.10.2025

  • PvsZ

    Какая боль, какая боль...

    20.10.2025

  • Грег Хаус

    Слава Богу - а то расстроился шибко

    20.10.2025

  • За спорт!

    Нет, Аргентины.

    20.10.2025

  • Грег Хаус

    Неужели Марокко сильнее - России?

    20.10.2025

  • Грег Хаус

    Дожили

    20.10.2025

  • За спорт!

    Сч?т первого тайма 0:2, а у вас?

    20.10.2025

  • За спорт!

    Марокко гуляет, сенсация, благодаря госпрограмме.

    20.10.2025

  • МаратХ

    Не получилось по Матчу посмотреть финал, профилактические работы надумал сделать канал

    20.10.2025

    Футбол
    Сборная Аргентины по футболу
    Сборная Марокко по футболу
