Сборная Марокко обыграла Аргентину в финале молодежного чемпионата мира

20 октября, 03:58
Сборная Марокко победила команду Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира-2025 — 2:0. Игра прошла в столице Чили Сантьяго.
Оба гола забил нападающий Яссир Забири — на 12-й и 29-й минутах.
До этого лучшим достижением сборной Марокко на молодежных чемпионатах мира было четвертое место в 2005 году. Аргентина является рекордсменом турнира по числу титулов (6).
Saiga-спринтер
Ты матча не видел. Иначе бы не нес свою дилетантскую ахинейку про .. якобы " .. были на голову сильнее южноамериканцев???"
20.10.2025
Adminni
Могли бы написать кто главные бомбардиры чемпионата, а их четверо, забили по 5 мячей: Яссир Забири (Марокко). Люка Мишаль (Франция). Нейсер Вильярреаль (Колумбия). Бенха Кремаски (США)
20.10.2025
Комсомолец 70-х
Люди просто работают. Без лозунгов, стратегий и форумов.
20.10.2025
Черемисин57
Ставил на аргентинцев, а оказалось что африканцам победа была нужнее! Молодцы!! Победили уверенно, в основное время, получается были на голову сильнее южноамериканцев!!! Браво, Марокко!
20.10.2025
hаnt64
Дикари были слишком уж великовозрастные, если победили аргентинцев!
20.10.2025
aaaaaaaallllllllllleeeeeeexxxx
Какая боль, какая боль Марокко Аргентина 2:0
20.10.2025
Saiga-спринтер
Мараканцы играли очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля. Финал тот самый случай когда порядок бьёт класс. Аргентинцы после пеового пропушенного мяча побежали спасать Родину и получили еще. Марокко с первых дней МЧМ-2026 стали главным открытием и сенсацией молодежного чемпионата мира. Молодцы, многие получат хорошие контракты в ведущих футбольных клубах Планеты.
20.10.2025
Артемон Доберманов
Красаущики
20.10.2025
Адекватный спартач
Теперь его точно Забирут...
20.10.2025
Топотун
Молодцы !
20.10.2025
ОстроV Zаячий
Ого, масаи. Надо брать.
20.10.2025
PvsZ
Какая боль, какая боль...
20.10.2025
Грег Хаус
Слава Богу - а то расстроился шибко
20.10.2025
За спорт!
Нет, Аргентины.
20.10.2025
Грег Хаус
Неужели Марокко сильнее - России?
20.10.2025
Грег Хаус
Дожили
20.10.2025
За спорт!
Сч?т первого тайма 0:2, а у вас?
20.10.2025
За спорт!
Марокко гуляет, сенсация, благодаря госпрограмме.
20.10.2025
МаратХ
Не получилось по Матчу посмотреть финал, профилактические работы надумал сделать канал
20.10.2025