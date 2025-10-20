Сборная Марокко обыграла Аргентину в финале молодежного чемпионата мира

Сборная Марокко победила команду Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира-2025 — 2:0. Игра прошла в столице Чили Сантьяго. Оба гола забил нападающий Яссир Забири — на 12-й и 29-й минутах. До этого лучшим достижением сборной Марокко на молодежных чемпионатах мира было четвертое место в 2005 году. Аргентина является рекордсменом турнира по числу титулов (6). Чемпионат мира U20. Финал.

20 октября, 02:00. Nacional Julio Martinez Pradanos (Сантьяго)

Saiga-спринтер Ты матча не видел. Иначе бы не нес свою дилетантскую ахинейку про .. якобы " .. были на голову сильнее южноамериканцев???" 20.10.2025

Adminni Могли бы написать кто главные бомбардиры чемпионата, а их четверо, забили по 5 мячей: Яссир Забири (Марокко). Люка Мишаль (Франция). Нейсер Вильярреаль (Колумбия). Бенха Кремаски (США) 20.10.2025

Комсомолец 70-х Люди просто работают. Без лозунгов, стратегий и форумов. 20.10.2025

Черемисин57 Ставил на аргентинцев, а оказалось что африканцам победа была нужнее! Молодцы!! Победили уверенно, в основное время, получается были на голову сильнее южноамериканцев!!! Браво, Марокко! 20.10.2025

hаnt64 Дикари были слишком уж великовозрастные, если победили аргентинцев! 20.10.2025

aaaaaaaallllllllllleeeeeeexxxx Какая боль, какая боль Марокко Аргентина 2:0 20.10.2025

Saiga-спринтер Мараканцы играли очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля. Финал тот самый случай когда порядок бьёт класс. Аргентинцы после пеового пропушенного мяча побежали спасать Родину и получили еще. Марокко с первых дней МЧМ-2026 стали главным открытием и сенсацией молодежного чемпионата мира. Молодцы, многие получат хорошие контракты в ведущих футбольных клубах Планеты. 20.10.2025

Артемон Доберманов Красаущики 20.10.2025

Адекватный спартач Теперь его точно Забирут... 20.10.2025

Топотун Молодцы ! 20.10.2025

ОстроV Zаячий Ого, масаи. Надо брать. 20.10.2025

PvsZ Какая боль, какая боль... 20.10.2025

Грег Хаус Слава Богу - а то расстроился шибко 20.10.2025

За спорт! Нет, Аргентины. 20.10.2025

Грег Хаус Неужели Марокко сильнее - России? 20.10.2025

Грег Хаус Дожили 20.10.2025

За спорт! Сч?т первого тайма 0:2, а у вас? 20.10.2025

За спорт! Марокко гуляет, сенсация, благодаря госпрограмме. 20.10.2025