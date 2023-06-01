Аргентина проиграла Нигерии в плей-офф домашнего МЧМ-2023

Сборная Аргентины потерпела поражение от Нигерии в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023 — 0:2. На 61-й минуте Ибрахим Мухаммад открыл счет, а на последних минутах Рилвану Сарки удвоил преимущество нигерийцев.

В четвертьфинале арфиканская команда сыграет с победителем матча Корея — Эквадор.

В другом матче 1/8 финала сборная Италии вырвала победу у Англии — 2:1. В первом тайме команды обменялись голами. Победный мяч был забил на 87-й минуте с пенальти. Голом отметился Чезаре Казадеи.

Молодежный чемпионат мира-2023 проходит в Аргентине.