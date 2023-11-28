Юношеская сборная Германии по пенальти обыграла Аргентину в 1/2 финала чемпионата мира

Юношеская сборная Аргентины проиграла Германии по пенальти в полуфинале чемпионата мира-2023 — 3:4.

В основное время за аргентинцев хет-трик оформил Агустин Руберто, который забил на 36-й, 45+4-й и 90+7-й минутах. У немецкой команды отличились Парис Бруннер, оформивший дубль (9-я и 58-я), и Макс Моэрстедт (69-я).

В серии пенальти точнее оказались игроки Германии — 4:2.

В финале чемпионата мира в Индонезии немецкая сборная сыграет с победителем матча Франция — Мали. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.