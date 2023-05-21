Сборная Аргентины обыграла Узбекистан в первом матче на молодежном чемпионате мира

Сегодня, 02:03
Сборная Узбекистана проиграла Аргентине в матче первого тура групповой стадии молодежного чемпионата мира — 1:2.
Единственный гол узбеков забил Махмуджон Махамаджонов, у аргентинцев отличились Алехо Велис и Валентин Карбони.
Сборная Аргентины лидирует в группе A с 3 очками, Узбекистан занимает третью строчку, команда еще не набрала ни одного очка. Во втором туре аргентинцы сыграют против Гватемалы, а узбеки — против Новой Зеландии.
В параллельной встрече группы B Словакия разгромила Фиджи — 4:0.