Дубль Кокшарова помог молодежной сборной России обыграть Белоруссию в товарищеском матче

Молодежная сборная России в гостях обыграла в товарищеском матче сверстников из национальной команды Белоруссии — 3:1. Встреча проходила на «Центральном стадионе» в Гомеле.

У сборной России дубль оформил форвард Александр Кокшаров, еще одним голом отметился Дмитрий Кучугура. У белорусов гол забил Артем Шуманский с пенальти.

Для российской команды это первый матч после турне по Бразилии, в ходе которого сборная провела 4 встречи— сыграла вничью со «SKA-Brasil» U20 (2:2) и «Сан-Паулу» U20 (1:1), и победила «Палмейрас» U20 (3:1) и «Сантос» U20 (6:4).

19 ноября «молодежка» сыграет с минским «Динамо». Начало — в 12.00 мск.