Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА по поводу расизма в отношении Роберта Ренана

Бразильская конфедерация футбола выступила с официальный заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана после удаления в 1/8 финала молодежного чемпионата мира.

«Бразильская конфедерация футбола направила в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся защитник Роберт Ренан из молодежной сборной. Наша организация категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте. Бразильский футболист стал жертвой нескольких случаев расизма в социальных сетях. Профили их уже изучены CBF и будут отправлены в местный суд и ФИФА с требованием о наказании», — говорится в заявлении.

19-летний бразилец был удален в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023 против Туниса. Он получил красную карточку на 45-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу бразильцев. Без Ренана команда выиграла 4:1 и вышла в четвертьфинал.