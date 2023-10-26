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Молодежные сборные

26 октября, 17:17

Дюков считает, что футболисты молодежной сборной России получили хороший опыт во время турне в Бразилии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о турне молодежной сборной России в Бразилии.

— Наша молодежная сборная съездила на турне в Бразилию. Довольны ли вы им?

— Доволен тем, как оно прошло. В эту сборную вошли игроки 2004-2005 годов рождения. Эта поездка была очень полезной, была возможность посмотреть качество игроков, проверить их психологическую готовность. Хочу сказать, что многое получилось и по результатам, и по качеству игры. Считаю, что это отличный опыт международных матчей для наших молодых футболистов. Мы увидели, что на этом этапе они могут играть на равных с бразильскими соперниками. Эта поездка позволила главному тренеру Ивану Шабарову ознакомиться с принципами работы академий бразильских клубов. Можно дать высокую оценку содержанию этих матчей. Мы с точки зрения организации тоже приобрели определенный опыт. В ближайшее время таких поездок будет несколько. В них есть свои сложности, мы лучше знаем, что делать и как их преодолевать.

Во время тура по Бразилии молодежка провела четыре встречи: дважды сыграла вничью: со «СКА Бразил» (2:2) и «Сан-Паулу» (1:1), а также одержала две победы: над «Палмейрасом» (3:1) и «Сантосом» (6:4).

Молодежная сборная России по футболу
Александр Дюков
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