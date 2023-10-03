Гаджиев считает невозможными турниры с участием российских футболистов

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о том, что некоторые страны отказываются играть с российскими молодежными сборными в международных турнирах.

«Изначально так и просматривалось, что в ответ на решение УЕФА многие страны выступят против допуска россиян. Кто сейчас объявил бойкоты? Англия, Польша, Швеция, Норвегия — все ожидаемо, это было понятно с самого начала. Если УЕФА будет настаивать на своем, то как проводить эти соревнования? В какую группу надо поместить Россию, чтобы она не играла с теми, кто против россиян?» — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.