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Сегодня, 16:05

Гаджиев считает невозможными турниры с участием российских футболистов

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о том, что некоторые страны отказываются играть с российскими молодежными сборными в международных турнирах.

«Изначально так и просматривалось, что в ответ на решение УЕФА многие страны выступят против допуска россиян. Кто сейчас объявил бойкоты? Англия, Польша, Швеция, Норвегия — все ожидаемо, это было понятно с самого начала. Если УЕФА будет настаивать на своем, то как проводить эти соревнования? В какую группу надо поместить Россию, чтобы она не играла с теми, кто против россиян?» — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/03/21417805.shtml
Футбол
Гаджи Гаджиев
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