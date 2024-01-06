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Сегодня, 17:02

Тренер молодежной сборной России Гавва: «В Парагвае восемь футболисток слегли с температурой 38»

Алина Савинова
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Старший тренер женской молодежной сборной России по футболу Валентин Гавва рассказал, как прошла акклиматизация девушек в Парагвае.

«Если в Аргентине было +20-25, то Парагвай нас встретил иначе: +35 градусов и солнце несколько раз за день сменялись тропическими ливнями. То есть постоянные переходы из жары в холод. В общем, там акклиматизация была трудной — Парагвай действительно дался очень непросто. У части футболисток U-19 поднялась температура. Перед первой игрой мы отменили тренировочные занятия, потому что у нас восемь футболисток слегли с температурой 38. Поэтому почти двое суток накануне игры мы отдыхали, восстанавливались. Хорошо, что смогли выйти играть», — приводит Metaratings.ru слова Гаввы.

В декабре женская молодежная сборная России дважды сыграла с командой Парагвая. В первом товарищеском матче россиянки уступили со счетом 1:2, а вторая игра завершилась ничьей (2:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-rossiiskikh-devushek-v-paragvae-vosem-igrokov-slegli-s-temperaturoi-38-321469/
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