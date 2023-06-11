Главный тренер молодежной сборной России подвел итоги первого дня сборов национальной команды

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал «СЭ» о подготовке команды на тренировочных сборах.

«Вчера провели первую тренировку. С большинством игроков мы виделись последний раз в марте, но также мы пригласили двоих футболистов с последнего сбора в ОАЭ. Это Илья Грибакин и Павел Бочаров. Впереди два интересных спарринга — в Белоруссии мы сыграем с местной молодежной сборной и командой высшей лиги «Торпедо-БелАЗ».

Игроки находятся в разной степени готовности, кто-то заканчивает сезон этим сбором, а кто-то начинает следующий после непродолжительной паузы. Одной из задач является — определить их текущее состояние на начало сбора и спланировать подготовку к этим играм», — сказал Шабаров «СЭ».

Команда проводит учебно-тренировочный сбор с 10 по 19 июня в Новогорске и Минске. Сборная проведет два товарищеских матча: 15 июня в Борисове против молодежной сборной Белоруссии и 18 июня в Жодино с клубом «Торпедо-БелАЗ».