Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Молодежные сборные. Новости
ЧЕ U-21
ЧМ U-20
ЧЕ U-19
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 21:13

Глебов, Козлов и Игнатов не сыграют за молодежную сборную России во Вьетнаме

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, защитник «Ростова» Герман Игнатов и полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов не примут участие в сентябрьском учебно-тренировочном сборе молодежной сборной России по футболу.

Главный врач команды Иван Агапов заявил, что Козлов приехал в расположение сборной с травмой плечевого сустава. После МРТ исследования тренерский штаб принял решение отпустить его в клуб для полноценного восстановления. Игнатов из-за мышечной травмы остался в Ростове-на-Дону.

«Что касается Кирилла Глебова, то в клубе у него была обнаружена травма голеностопа. Мы решили не рисковать и дать футболисту время на восстановление в клубе», — приводит пресс-служба РФС слова Агапова.

Отмечается, что старший тренер команды Иван Шабаров принял решение вызвать в состав команды из резервного списка форварда «Динамо» Дениса Бокова.

Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча со сверстниками из Вьетнама в Ханое. Встречи пройдут 6 и 9 сентября.

Все сборные России и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://rfs.ru/news/221076
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
В Паралимпиаде впервые принял участие трансгендер
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя