Сборная Грузии сыграла вничью с Бельгией в матче молодежного Евро-2023

Сборная Грузии сыграла вничью с Бельгией в матче второго тура молодежного чемпионата Европы 2023 года — 2:2.

За Грузию забили Георгий Цитаишвили и Гиорги Гуляшвили. За Бельгию — Максим де Кюйпер и Ларжи Рамазани.

Сборная Грузии вышла на первое место в группе А с 4 очками за 2 матча. Бельгийцы занимают второе место с двумя очками.

Португалия сыграла вничью с Нидерландами — 1:1 В составе Португалии отличился Андре Алмейда, ответный мяч забил Брайан Бробби.

Португальцы занимают последнее место в группе А с одним очком за два тура. Нидерландцы располагаются на третьем месте (2 очка).

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Румынию — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил защитник румынской сборной Виктор Дицан, который стал автором автогола.

Украинцы располагаются на первой строчке группы В с 6 очками. Румынская команда — на последнем месте, не набрав очков за два тура.