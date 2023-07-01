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Сегодня, 21:51

Сборная Грузии по пенальти проиграла Израилю в четвертьфинале молодежного Евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Грузия — Израиль — 0:0, пенальти — 3:4.
Фото Global Look Press
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Сборная Грузии по пенальти проиграла Израилю в четвертьфинале молодежного Евро-2023.

Основное время матча и два тайма дополнительного времени закончились со счетом — 0:0. В серии пенальти точнее оказалась сборная Израиля — 4:3.

На этом матче был обновлен рекорд посещаемости молодежных Евро. Игру на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси посетили 44 338 человек.

Израиль впервые в своей истории вышел в полуфинал молодежного Евро. За выход в финал команда поборется с победителем матча Англия — Португалия.

Чемпионат Европы U21. 1/4 финала
01 июл, 19:00. ()
Грузия U21
0:0
Израиль U21
Сборная Грузии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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На матче Грузия — Израиль был обновлен рекорд посещаемости молодежных Евро