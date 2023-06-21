Гол Сабы Сазонова помог молодежной сборной Грузии обыграть Португалию на чемпионате Европы U21

Молодежная сборная Грузии одержала победу над Португалией в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 2:0.

На 37-й минуте сборную Грузии вывел вперед Георги Гагуа. В концовке первого тайма преимущество команды удвоил защитник «Динамо» Саба Сазонов, отличившийся после углового.

В концовке встречи сборная Португалии осталась в меньшинстве — на 76-й минуте красную карточку получил Томаш Араужу.

В параллельном матче группы A сборная Бельгии сыграла вничью с Нидерландами — 0:0

После первого тура сборная Грузии с 3 очками возглавила группу A. Сборные Бельгии и Нидерландов делят вторую и третью строчки с 1 баллом. Португалия замыкает квартет.

В матче группы B молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Хорватии — 2:0. Победу украинцам принесли голы Алексея Кащука и Даниила Сикана.

Сборная Украины с 3 очками возглавила группу B. В другом матче этого квартета сыграют Испания и Румыния. Начало — в 21.45 по московскому времени.