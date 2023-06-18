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Сегодня, 22:11

Игнатьев раскритиковал игроков молодежной сборной России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на второе подряд поражение молодежной сборной России (U21).

«Не хочу никого обидеть, но в данной команде я не видел игроков или их совсем мало, может быть Вадим Раков и еще несколько ребят, которые могут заинтересовать в перспективе большой футбол.

Все остальное — это команда, которая что-то знает, что-то умеет и что-то понимает. Но нет личностей, которые проявляли себя на таком уровне, что можно было бы говорить, что вот этот — «алмазик», который нужно немного огранить, и он пойдет в производство», — цитирует Игнатьева «Спорт День за Днем».

Сегодня, 18 июня, команда уступила белорусскому «Торпедо-БЕЛАЗ» со счетом 0:1. Ранее матч россиян против сборной Белоруссии U21 закончилась крупным поражением 1:5.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ignatev-pozhalovalsya-na-otsutstvie-lichnostey-v-molodezhnoy-sbornoy-rossii
Молодежная сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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