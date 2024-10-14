Дмитриев — о победе над Китаем в товарищеском матче: «Судья у них был 12-й игрок»

Вингер «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Игорь Дмитриев прокомментировал победу своей команды на сверстниками из Китая (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол в прошедшей встрече забил Никита Салтыков.

— Как игру оценишь? Как показалось, было сложно и против соперника, и против судей...

— Да, игра была очень тяжелой. Весь матч оборонялись, плюс судья у них был 12-й игрок. Но главное, что забили и выиграли 1:0.

— Эмоции? Казалось, что тебя вот-вот удалят.

— Я ничего лишнего не говорил. Самому себе может там что-то кричал, но им ничего не сделал. Желтую еще ни за что получил. Конечно, нужно контролировать эмоции, но я не считаю, что должны были удалять. Опять же, ничего лишнего я не сказал и не сделал.

— В целом как сбор оценишь для себя и для команды?

— Хороший сбор. Когда разбирали соперника, казалось, что он будет интереснее. В первом матче получилось как-то очень легко: разобрали их очень хорошо и играли хорошо, особенно первый тайм — мы прям кайфовали все. Второй матч выдался уже тяжелый, но главное, что две игры выиграли, так что, все отлично.

— Ситуация с тренером в «Крыльях». Как ты ее оценишь, что думаешь на этот счет?

— Я вообще не понимал, с чего такие вбросы начались, потому что не видел какой-то причины конкретной этому. Был уверен, что все наладится, и все будет хорошо, как это и случилось.