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27 марта, 00:06

Игроки молодежной сборной, застрявшие в Колумбии, вылетели в Россию

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболисты молодежной сборной России, которые ранее не могли покинуть Колумбию, вылетели в Россию.

Самолет с российскими футболистами вылетел из Боготы. Ожидается, что завтра вечером игроки прибудут в Россию.

Ранее стало известно, что Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов») не смогли вылететь из-за овербукинга.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче 23 марта команды сыграли вничью (2:2).

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Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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