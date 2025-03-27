Игроки молодежной сборной, застрявшие в Колумбии, вылетели в Россию

Футболисты молодежной сборной России, которые ранее не могли покинуть Колумбию, вылетели в Россию.

Самолет с российскими футболистами вылетел из Боготы. Ожидается, что завтра вечером игроки прибудут в Россию.

Ранее стало известно, что Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов») не смогли вылететь из-за овербукинга.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче 23 марта команды сыграли вничью (2:2).