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Сегодня, 09:30

Кирш: «В Колумбии потерял кошелек — с карточками, правами и деньгами»

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Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о потере кошелька во время поездки в Колумбию с молодежной сборной России.

— Мартовская поездка молодежной сборной России на товарищеские матчи в Колумбию наделала много шума из-за истории с обратными рейсами. Вы как все это пережили?

— У меня все было особенно весело, если учесть, что я потерял кошелек с деньгами и карточками.

— Много потеряли?

— Да нет, всего пару тысяч рублей. Я их даже не обменял там на местную валюту. Так что колумбийцы немножко ошиблись насчет того, у кого кошелек подрезать (смеется). Российские банковские карты в Колумбии не работают, так что в целом они ничего с моего кошелька не поимели. Еще там были водительские права, но моя фотография на них тоже никому не подойдет.

— Где у вас украли кошелек?

— В аэропорту. Хотя и не факт, что украли. Может быть, это я сам такой рассеянный. Просто хочется верить, что это не я сам, а кто-то подрезал. Тем более с учетом стереотипов о Колумбии. Но, естественно, окончательно делать выводы не буду, раз нет доказательств.

— Не страшно ездить по таким местам с учетом еще и того, что это был город Кали с его репутацией одной из столиц колумбийских наркокартелей?

— Ну, нас предупреждали, что не везде там можно гулять. Даже ограничивали по части выходов из отелей и говорили, что это опасно. Предупреждали, что, если мы собрались куда-то пройтись, то лучше об этом предупреждать наших сопровождающих. Но у нас в Кали был отель в одном здании с магазином и торговым центром. Поэтому мы спокойно крутились там внутри. И особо снаружи ничего не смотрели. Заметили только, что на все выезды на матчи и тренировки с нами ездит полиция. Наш автобус сопровождало несколько экипажей — значит, они считали город достаточно опасным и пытались нас от чего-то предостеречь.

— О Дагестане существуют стереотипы как о не самом безопасном месте. Вы можете сравнить как человек, живущий в Махачкале?

— В Дагестане сто процентов намного безопасней и гостеприимней. Точно не нужна такая охрана, чтобы чувствовать себя в безопасности.

(Алексей Фомин)

Илья Кирш.«Перед пенальти Медины был уверен, что он не забьет». Кирш — о победе над «Спартаком», Колумбии и Дагестане
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Илья Кирш
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