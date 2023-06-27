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Молодежные сборные

27 июня, 23:38

Определились участники плей-офф из группы B на молодежном Евро-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Испании сыграла вничью с Украиной в 3-м туре чемпионата Европы среди молодежных команд — 2:2.

В составе украинской команды забили Богдан Вьюнник (43-я) и Георгий Судаков с пенальти (81-я). Также игрок сборной Украины Иван Желизко забил в свои ворота на 49-й минуте. На 90-й минуте испанец Абель Руис сравнял счет.

В другом матче группы В Хорватия и Румыния сыграли вничью — 0:0.

Таким образом, из этой группы в плей-офф турнира вышли Испания, которая заняла первое место с 7 очками, и Украина (7 очков). Хорватия стала третьей (1 очко), а Румыния — четвертая (1).

Чемпионат Европы U21. Группа B
27 июн, 21:45. ()
Испания U21
2:2
Украина U21
Чемпионат Европы U21. Группа B
27 июн, 21:45. ()
Хорватия U21
0:0
Румыния U21
Сборная Испании по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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