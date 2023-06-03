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Молодежные сборные

Сегодня, 23:22

Сборная Бразилии без Ренана проиграла Израилю в четвертьфинале молодежного ЧМ

Руслан Минаев
Игроки сборных Израиля и Бразилии.
Фото AFP
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Сборная Израиля победила Бразилию в дополнительное время матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 3:2.

Команды завершили основное время вничью — 1:1. В дополнительное время бразильцы повели, на что израильская сборная ответила двумя голами. В концовке второго дополнительного тайма европейская сборная не забила два пенальти с разницей в 3 минуты — на 112-й и 115-й минутах.

Матч пропускал защитник «Зенита» Ренан. 19-летний бразилец был удален в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023 против Туниса. Он получил красную карточку на 45-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу бразильцев.

За выход в финал Израиль сыграет с победителем матча США — Уругвай, который пройдет 5 июня.

Футбол
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