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Молодежные сборные

Сегодня, 01:56

Израильские и польские футболисты провели минуту после стартового свистка из-за запрета УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Молодежные сборные Израиля и Польши перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2025 провели минуту молчания, несмотря на запрет со стороны УЕФА.

Игроки устроили церемонию уже непосресдтвенно после начала игры. Они разыграли мяч и остались стоять в течение минуты в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Матч завершился победой поляков — 2:1.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.

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