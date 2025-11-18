Видео
Молодежные сборные. Новости
ЧМ U-20
ЧЕ U-21
ЧЕ U-19
ЧМ U-17
ЧЕ U-17
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Молодежные сборные

18 ноября, 18:06

Молодежная сборная России со счетом 8:0 разгромила Киргизию и выиграла Кубок Манаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Молодежная сборная России.
Фото РФС

Молодежная сборная России на выезде разгромила команду Киргизии до 23 лет в матче Кубка Манаса — 8:0.

По голу забили Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура. Еще два мяча в свои ворота забили Юрускельди Маданов и Даниэль Разулов.

Кубок Манаса проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Сборная России стала победителем турнира, одержав три победы в трех матчах. Ранее россияне обыграли Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).

50

  • marchela13

    С детства надо приучать с такими соперниками играть,а когда подрастёте будете похожи на этих,ну которые сейчас играют-кривоногие.

    18.11.2025

  • Пан Юзеф

    Спасибо, Давлет, что этим комментарием показали свою сущность.

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    правильнее было бы если все 8 голов за Великую Россию забил роман свет морковкин.... это же древнейшая фамилия на Руси.... древнее древлян и даже рюриковичей. не говоря об Романовых

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    кубок деда панаса сейчас таки разыгрывают виртуальные шахтер ( донецк) и типа динамо( из под кукуева) , но где то в забугорье

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    злобная ирония жидовского пшека , хуже злобного лая врагов России. те то хоть не скрываются, в отлии от этого жидовского недобитка

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    манаса соля коп

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    а матрешку с балкона?

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Дожили. Кубок манаса... с дворовыми командами. Еще впереди кубок племени мумбо- юмбо ... и кубок анктарктиды с пингвинами:rofl::thumbsup:

    18.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Таноса?

    18.11.2025

  • Пан Юзеф

    Несмотря на злобный лай врагов России, радость от победы переполняет душу. Спасибо друзьям из братской Киргизии за организацию прекрасного турнира, отдельное спасибо почтенному Манасу, да славится в веках его имя! Уверен, это не последний Кубок Манаса, завоеванный сборной России!

    18.11.2025

  • Ботокс007

    Киргизы всегда выручат и поднимут самооценку.

    18.11.2025

  • IQ-87%

    Это ботовские алгоритмы ии -или что то такое

    18.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Кубок Деда Панаса....:rofl:

    18.11.2025

  • Илья858

    А причём тут те, кто отказался от участия? Англия не участвовала в первых трёх ЧМ, как это умаляет достоинства турнира? Это проблемы англичан, а не турнира. Как и отказ испанцев в 1960-м. ЧЕ или КЕ - это игра формулировок.

    18.11.2025

  • Инта

    Молодцы, рад за ребят!

    18.11.2025

  • Илья858

    Так посмотрите статистику. Она забавная

    18.11.2025

  • Дмитрий

    Как говорил Жорик Вартанян : это серьезное дело

    18.11.2025

  • Роман Морковкин

    Кастрюльботы. Кто же ещё так переживает за нас. Как всякие "обманутые россияне" на ютубе, вещающие откуда-нибудь из пригорода Варшавы.

    18.11.2025

  • Роман Морковкин

    Топотушка, у вас, слыхал, опять коррупция. И стыки. Кстати, в первую корзину при жребии вас снова из жалости поставили?

    18.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ксиати да, универсальный текст)

    18.11.2025

  • Роман Морковкин

    Угу. Почти Копа дель Сол.

    18.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Реальнее надо закусывать

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    18.11.2025

  • Роман Морковкин

    Мощ! А Ульви Бабаев и Казбек Мукаилов точно не входят в число киргизов забивших в свои ворота?

    18.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    И даже пару раз - киргизского

    18.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Осторожно, вдруг она ещё ращ пригодится)

    18.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Вот же, можем же! Аж на выезде! Теперь опять заживём!

    18.11.2025

  • 36

    СССР имел вполне достойную команду в 1954 году.Жаль,что не рискнули руководители отправить сборную на чм54. играли чуть после с чемпионами СССР-ФРГ 3-2,2-1.И даже с венграми 0-1,1-1.

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Учись, Георгич. А то на Чили потянуло.

    18.11.2025

  • 36

    Заместитель Брунея

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну если два в свои ворота )

    18.11.2025

  • Millwall82

    какие такие пробные) самые настоящие. Как и первые ЧМ, то что кто-то не приезжал, или политически не захотел это проблемы индийцев. Как с ОИ80 и ОИ84. Но ведь это и не изоляция.

    18.11.2025

  • Фирсыч

    Первый ЧЕ прошёл в 1968 году в Италии.. В 1960 и в 1964 были пробные Кубки Европы. В них не учавствовали ФРГ, все британские команды, Италия, Португалия, Швеция, Голландия, Ирландия, Франция и т.д. Кстати, в 1960 мы вышли в финал, потому что Испания отказалась с нами играть в полуфинале.

    18.11.2025

  • vit 72

    Представляю там уровень))) Если наши деревяшки играют с ними 8/0)

    18.11.2025

  • Millwall82

    подобное сообщение, переодически выскакивает на всех российских спортивных пабликах, сайтах, тг-каналах. Практически дословное. Года так с 2022.

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    18.11.2025

  • Юмнов

    Как припеве: мана-мана?

    18.11.2025

  • тихоновнавсегда

    За что, из того что написАл этот форумчанин, Вы поставили ему палец вверх? Просто интересно.Обьясните если не сложно.Я к тем,кому этот комментарий понравился. За "реально молодцы" если только...

    18.11.2025

  • Djin Ignatov

    Вот и молодежка идет по тому же пути ! Ждес встроечи с ЗАНЗИБАРОМ !!

    18.11.2025

  • Топотун

    Кто тогда нас посмел изолировать ?!

    18.11.2025

  • Топотун

    Мы лучшие, кубок Манаса наш !

    18.11.2025

  • Степочкин

    И звучит как-то по испански престижно - Кубок Манаса!

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Только не порви

    18.11.2025

  • Millwall82

    какая такая изоляция? Первый КЕЧ прошел в 56 году, КЯ в том же году, первый Евро сыгран в 1960 году, угадай кто победитель? ЧМ возобновился в 50 году (спустя почти 20 лет). СССР от него отказался. Кто подобную муйню постит?) уже не первый и не второй и не третий раз внимание обращаю. Ботье? Передывайте ботоводу, что он них...я ничего не знает о спорте)

    18.11.2025

  • Робин из Локсли

    Достал гармошку с антресолей.

    18.11.2025

  • psevdonim777

    Ещё не один кубок мансура возьмут

    18.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Расскажите пожалуйста о нашей команде, допустим 1918 года.Реально интересно.

    18.11.2025

  • Илья858

    Реально молодцы! Можно сколько угодно смеяться над сегодняшнимим сборными или над нашими командами периода 1917-1952, но потом, когда мы вышли из изоляции, наша сборная была одной из сильнейших в мире (в отличие от сборной Российской Империи). Надеюсь, что так будет и в этот раз. Если только наши спортивные чинуши перестанут уговаривать нацистов вернуть нас в турниры, а вместо этого начнут строить и развивать систему национального спорта. Не имитацию во многом, как сейчас, а реальную систему подготовки и турниров. Где наши внутренние турниры могут быть выполне сравнимы по уровню с международными.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    Манас эпический батыр киргизского народа, эпос манас читают манасчи, у Манаса был конь и собака, жену Манаса звали Каныкей, в 1996 году при поддержки компании кока-кола состоялось празднование тысячилетия эпоса Манас,......

    18.11.2025

  • frunt 2

    Это триумф русского футбола

    18.11.2025

    Футбол
    Молодежная сборная России по футболу
