Молодежная сборная России со счетом 8:0 разгромила Киргизию и выиграла Кубок Манаса

18 ноября, 18:06
Молодежная сборная России на выезде разгромила команду Киргизии до 23 лет в матче Кубка Манаса — 8:0.
По голу забили Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура. Еще два мяча в свои ворота забили Юрускельди Маданов и Даниэль Разулов.
Кубок Манаса проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Сборная России стала победителем турнира, одержав три победы в трех матчах. Ранее россияне обыграли Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).
marchela13
С детства надо приучать с такими соперниками играть,а когда подрастёте будете похожи на этих,ну которые сейчас играют-кривоногие.
18.11.2025
Пан Юзеф
Спасибо, Давлет, что этим комментарием показали свою сущность.
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
правильнее было бы если все 8 голов за Великую Россию забил роман свет морковкин.... это же древнейшая фамилия на Руси.... древнее древлян и даже рюриковичей. не говоря об Романовых
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
кубок деда панаса сейчас таки разыгрывают виртуальные шахтер ( донецк) и типа динамо( из под кукуева) , но где то в забугорье
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
злобная ирония жидовского пшека , хуже злобного лая врагов России. те то хоть не скрываются, в отлии от этого жидовского недобитка
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
манаса соля коп
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
а матрешку с балкона?
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
Дожили. Кубок манаса... с дворовыми командами. Еще впереди кубок племени мумбо- юмбо ... и кубок анктарктиды с пингвинами:rofl::thumbsup:
18.11.2025
Sergey Mikhaylov
Таноса?
18.11.2025
Пан Юзеф
Несмотря на злобный лай врагов России, радость от победы переполняет душу. Спасибо друзьям из братской Киргизии за организацию прекрасного турнира, отдельное спасибо почтенному Манасу, да славится в веках его имя! Уверен, это не последний Кубок Манаса, завоеванный сборной России!
18.11.2025
Ботокс007
Киргизы всегда выручат и поднимут самооценку.
18.11.2025
IQ-87%
Это ботовские алгоритмы ии -или что то такое
18.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Кубок Деда Панаса....:rofl:
18.11.2025
Илья858
А причём тут те, кто отказался от участия? Англия не участвовала в первых трёх ЧМ, как это умаляет достоинства турнира? Это проблемы англичан, а не турнира. Как и отказ испанцев в 1960-м. ЧЕ или КЕ - это игра формулировок.
18.11.2025
Инта
Молодцы, рад за ребят!
18.11.2025
Илья858
Так посмотрите статистику. Она забавная
18.11.2025
Дмитрий
Как говорил Жорик Вартанян : это серьезное дело
18.11.2025
Роман Морковкин
Кастрюльботы. Кто же ещё так переживает за нас. Как всякие "обманутые россияне" на ютубе, вещающие откуда-нибудь из пригорода Варшавы.
18.11.2025
Роман Морковкин
Топотушка, у вас, слыхал, опять коррупция. И стыки. Кстати, в первую корзину при жребии вас снова из жалости поставили?
18.11.2025
Kirill Boglovsky
Ксиати да, универсальный текст)
18.11.2025
Роман Морковкин
Угу. Почти Копа дель Сол.
18.11.2025
Kirill Boglovsky
Реальнее надо закусывать
18.11.2025
18.11.2025
Роман Морковкин
Мощ! А Ульви Бабаев и Казбек Мукаилов точно не входят в число киргизов забивших в свои ворота?
18.11.2025
Kirill Boglovsky
И даже пару раз - киргизского
18.11.2025
Kirill Boglovsky
Осторожно, вдруг она ещё ращ пригодится)
18.11.2025
Kirill Boglovsky
Вот же, можем же! Аж на выезде! Теперь опять заживём!
18.11.2025
36
СССР имел вполне достойную команду в 1954 году.Жаль,что не рискнули руководители отправить сборную на чм54. играли чуть после с чемпионами СССР-ФРГ 3-2,2-1.И даже с венграми 0-1,1-1.
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Учись, Георгич. А то на Чили потянуло.
18.11.2025
36
Заместитель Брунея
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну если два в свои ворота )
18.11.2025
Millwall82
какие такие пробные) самые настоящие. Как и первые ЧМ, то что кто-то не приезжал, или политически не захотел это проблемы индийцев. Как с ОИ80 и ОИ84. Но ведь это и не изоляция.
18.11.2025
Фирсыч
Первый ЧЕ прошёл в 1968 году в Италии.. В 1960 и в 1964 были пробные Кубки Европы. В них не учавствовали ФРГ, все британские команды, Италия, Португалия, Швеция, Голландия, Ирландия, Франция и т.д. Кстати, в 1960 мы вышли в финал, потому что Испания отказалась с нами играть в полуфинале.
18.11.2025
vit 72
Представляю там уровень))) Если наши деревяшки играют с ними 8/0)
18.11.2025
Millwall82
подобное сообщение, переодически выскакивает на всех российских спортивных пабликах, сайтах, тг-каналах. Практически дословное. Года так с 2022.
18.11.2025
18.11.2025
Юмнов
Как припеве: мана-мана?
18.11.2025
тихоновнавсегда
За что, из того что написАл этот форумчанин, Вы поставили ему палец вверх? Просто интересно.Обьясните если не сложно.Я к тем,кому этот комментарий понравился. За "реально молодцы" если только...
18.11.2025
Djin Ignatov
Вот и молодежка идет по тому же пути ! Ждес встроечи с ЗАНЗИБАРОМ !!
18.11.2025
Топотун
Кто тогда нас посмел изолировать ?!
18.11.2025
Топотун
Мы лучшие, кубок Манаса наш !
18.11.2025
Степочкин
И звучит как-то по испански престижно - Кубок Манаса!
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Только не порви
18.11.2025
Millwall82
какая такая изоляция? Первый КЕЧ прошел в 56 году, КЯ в том же году, первый Евро сыгран в 1960 году, угадай кто победитель? ЧМ возобновился в 50 году (спустя почти 20 лет). СССР от него отказался. Кто подобную муйню постит?) уже не первый и не второй и не третий раз внимание обращаю. Ботье? Передывайте ботоводу, что он них...я ничего не знает о спорте)
18.11.2025
Робин из Локсли
Достал гармошку с антресолей.
18.11.2025
psevdonim777
Ещё не один кубок мансура возьмут
18.11.2025
тихоновнавсегда
Расскажите пожалуйста о нашей команде, допустим 1918 года.Реально интересно.
18.11.2025
Илья858
Реально молодцы! Можно сколько угодно смеяться над сегодняшнимим сборными или над нашими командами периода 1917-1952, но потом, когда мы вышли из изоляции, наша сборная была одной из сильнейших в мире (в отличие от сборной Российской Империи). Надеюсь, что так будет и в этот раз. Если только наши спортивные чинуши перестанут уговаривать нацистов вернуть нас в турниры, а вместо этого начнут строить и развивать систему национального спорта. Не имитацию во многом, как сейчас, а реальную систему подготовки и турниров. Где наши внутренние турниры могут быть выполне сравнимы по уровню с международными.
18.11.2025
А где Субулька?
Манас эпический батыр киргизского народа, эпос манас читают манасчи, у Манаса был конь и собака, жену Манаса звали Каныкей, в 1996 году при поддержки компании кока-кола состоялось празднование тысячилетия эпоса Манас,......
18.11.2025
frunt 2
Это триумф русского футбола
18.11.2025