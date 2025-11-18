Молодежная сборная России со счетом 8:0 разгромила Киргизию и выиграла Кубок Манаса

Молодежная сборная России на выезде разгромила команду Киргизии до 23 лет в матче Кубка Манаса — 8:0. По голу забили Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура. Еще два мяча в свои ворота забили Юрускельди Маданов и Даниэль Разулов. Кубок Манаса проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Сборная России стала победителем турнира, одержав три победы в трех матчах. Ранее россияне обыграли Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).

marchela13 С детства надо приучать с такими соперниками играть,а когда подрастёте будете похожи на этих,ну которые сейчас играют-кривоногие. 18.11.2025

Пан Юзеф Спасибо, Давлет, что этим комментарием показали свою сущность. 18.11.2025

Давлет Нурпиисов правильнее было бы если все 8 голов за Великую Россию забил роман свет морковкин.... это же древнейшая фамилия на Руси.... древнее древлян и даже рюриковичей. не говоря об Романовых 18.11.2025

Давлет Нурпиисов кубок деда панаса сейчас таки разыгрывают виртуальные шахтер ( донецк) и типа динамо( из под кукуева) , но где то в забугорье 18.11.2025

Давлет Нурпиисов злобная ирония жидовского пшека , хуже злобного лая врагов России. те то хоть не скрываются, в отлии от этого жидовского недобитка 18.11.2025

Давлет Нурпиисов манаса соля коп 18.11.2025

Давлет Нурпиисов а матрешку с балкона? 18.11.2025

Давлет Нурпиисов Дожили. Кубок манаса... с дворовыми командами. Еще впереди кубок племени мумбо- юмбо ... и кубок анктарктиды с пингвинами:rofl::thumbsup: 18.11.2025

Sergey Mikhaylov Таноса? 18.11.2025

Пан Юзеф Несмотря на злобный лай врагов России, радость от победы переполняет душу. Спасибо друзьям из братской Киргизии за организацию прекрасного турнира, отдельное спасибо почтенному Манасу, да славится в веках его имя! Уверен, это не последний Кубок Манаса, завоеванный сборной России! 18.11.2025

Ботокс007 Киргизы всегда выручат и поднимут самооценку. 18.11.2025

IQ-87% Это ботовские алгоритмы ии -или что то такое 18.11.2025

SPRAVEDLIVYI Кубок Деда Панаса....:rofl: 18.11.2025

Илья858 А причём тут те, кто отказался от участия? Англия не участвовала в первых трёх ЧМ, как это умаляет достоинства турнира? Это проблемы англичан, а не турнира. Как и отказ испанцев в 1960-м. ЧЕ или КЕ - это игра формулировок. 18.11.2025

Инта Молодцы, рад за ребят! 18.11.2025

Илья858 Так посмотрите статистику. Она забавная 18.11.2025

Дмитрий Как говорил Жорик Вартанян : это серьезное дело 18.11.2025

Роман Морковкин Кастрюльботы. Кто же ещё так переживает за нас. Как всякие "обманутые россияне" на ютубе, вещающие откуда-нибудь из пригорода Варшавы. 18.11.2025

Роман Морковкин Топотушка, у вас, слыхал, опять коррупция. И стыки. Кстати, в первую корзину при жребии вас снова из жалости поставили? 18.11.2025

Kirill Boglovsky Ксиати да, универсальный текст) 18.11.2025

Роман Морковкин Угу. Почти Копа дель Сол. 18.11.2025

Kirill Boglovsky Реальнее надо закусывать 18.11.2025

100% Верняки!! ,Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru 18.11.2025

Роман Морковкин Мощ! А Ульви Бабаев и Казбек Мукаилов точно не входят в число киргизов забивших в свои ворота? 18.11.2025

Kirill Boglovsky И даже пару раз - киргизского 18.11.2025

Kirill Boglovsky Осторожно, вдруг она ещё ращ пригодится) 18.11.2025

Kirill Boglovsky Вот же, можем же! Аж на выезде! Теперь опять заживём! 18.11.2025

36 СССР имел вполне достойную команду в 1954 году.Жаль,что не рискнули руководители отправить сборную на чм54. играли чуть после с чемпионами СССР-ФРГ 3-2,2-1.И даже с венграми 0-1,1-1. 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Учись, Георгич. А то на Чили потянуло. 18.11.2025

36 Заместитель Брунея 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Ну если два в свои ворота ) 18.11.2025

Millwall82 какие такие пробные) самые настоящие. Как и первые ЧМ, то что кто-то не приезжал, или политически не захотел это проблемы индийцев. Как с ОИ80 и ОИ84. Но ведь это и не изоляция. 18.11.2025

Фирсыч Первый ЧЕ прошёл в 1968 году в Италии.. В 1960 и в 1964 были пробные Кубки Европы. В них не учавствовали ФРГ, все британские команды, Италия, Португалия, Швеция, Голландия, Ирландия, Франция и т.д. Кстати, в 1960 мы вышли в финал, потому что Испания отказалась с нами играть в полуфинале. 18.11.2025

vit 72 Представляю там уровень))) Если наши деревяшки играют с ними 8/0) 18.11.2025

Millwall82 подобное сообщение, переодически выскакивает на всех российских спортивных пабликах, сайтах, тг-каналах. Практически дословное. Года так с 2022. 18.11.2025

100% Верняки!! Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru 18.11.2025

Юмнов Как припеве: мана-мана? 18.11.2025

тихоновнавсегда За что, из того что написАл этот форумчанин, Вы поставили ему палец вверх? Просто интересно.Обьясните если не сложно.Я к тем,кому этот комментарий понравился. За "реально молодцы" если только... 18.11.2025

Djin Ignatov Вот и молодежка идет по тому же пути ! Ждес встроечи с ЗАНЗИБАРОМ !! 18.11.2025

Топотун Кто тогда нас посмел изолировать ?! 18.11.2025

Топотун Мы лучшие, кубок Манаса наш ! 18.11.2025

Степочкин И звучит как-то по испански престижно - Кубок Манаса! 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Только не порви 18.11.2025

Millwall82 какая такая изоляция? Первый КЕЧ прошел в 56 году, КЯ в том же году, первый Евро сыгран в 1960 году, угадай кто победитель? ЧМ возобновился в 50 году (спустя почти 20 лет). СССР от него отказался. Кто подобную муйню постит?) уже не первый и не второй и не третий раз внимание обращаю. Ботье? Передывайте ботоводу, что он них...я ничего не знает о спорте) 18.11.2025

Робин из Локсли Достал гармошку с антресолей. 18.11.2025

psevdonim777 Ещё не один кубок мансура возьмут 18.11.2025

тихоновнавсегда Расскажите пожалуйста о нашей команде, допустим 1918 года.Реально интересно. 18.11.2025

Илья858 Реально молодцы! Можно сколько угодно смеяться над сегодняшнимим сборными или над нашими командами периода 1917-1952, но потом, когда мы вышли из изоляции, наша сборная была одной из сильнейших в мире (в отличие от сборной Российской Империи). Надеюсь, что так будет и в этот раз. Если только наши спортивные чинуши перестанут уговаривать нацистов вернуть нас в турниры, а вместо этого начнут строить и развивать систему национального спорта. Не имитацию во многом, как сейчас, а реальную систему подготовки и турниров. Где наши внутренние турниры могут быть выполне сравнимы по уровню с международными. 18.11.2025

А где Субулька? Манас эпический батыр киргизского народа, эпос манас читают манасчи, у Манаса был конь и собака, жену Манаса звали Каныкей, в 1996 году при поддержки компании кока-кола состоялось празднование тысячилетия эпоса Манас,...... 18.11.2025