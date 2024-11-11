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Сегодня, 19:57

Кисляк, Лукин и Рожков покинули расположение молодежной сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА Матвей Лукин и Матвей Кисляк, а также защитник «Рубина» Илья Рожков покинули расположение молодежной сборной России, сообщил главный тренер национальной команды Иван Шабаров.

«Лукин и Кисляк не поедут в Бразилию, у них есть проблемы со здоровьем. Они отправились обратно в клуб. Проблемы с Ильей Рожковым, тоже получил травму, он вернулся в клуб», — цитирует Шабарова ТАСС.

14 ноября молодежная сборная встретится с командой «Флуминенсе» U-21, 16 ноября — с «Ботафого» U-23, а 18 ноября — с «Сан-Кристованом».

Источник: ТАСС
Футбол
Молодежная сборная России по футболу

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