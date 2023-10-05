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Сегодня, 15:21

Колосков назвал призывы Украины отменить решения УЕФА и ФИФА о допуске российских юношей воплями в пользу бедных

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на призывы Министерства молодежи и спорта Украины отменить решения УЕФА и ФИФА по допуску сборной России до 17 лет к международным турнирам.

«Украина сначала отреагировала таким же образом на решение УЕФА, они были категорически против и призывали других бойкотировать то решение. Сейчас они выступают с призывами отменить решение ФИФА, но на это никто не будет обращать внимания, как и на протесты Швеции, Норвегии, Дании, Англии и так далее. Есть решение руководящих органов, его надо исполнять. Все эти вопли в пользу бедных», — сказал Колосков «СЭ».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва, Финляндия и Румыния отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

4 октября ФИФА приняла решение, что футболисты из России смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.

Вячеслав Колосков
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