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Сегодня, 14:41

Колосков — о сдаче сборной России матча Гане на молодежном ЧМ-1993: «Это невозможно»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова тренера Александра Пискарева, заявившего, что российские футболисты сдали игру сборной Ганы на молодежном чемпионате мира 1993 года.

«Сдали матч Гане? Это бред. Как можно на чемпионате мира сдать игру? Это невозможно. Очень глупо об этом говорить и обсуждать какие-то мифические покупные матчи. Спрашивайте у Пискарева об этом. Меня такие темы не интересуют вообще. Это несерьезно», — приводит Sport24 слова Колоскова.

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира 1993 года российская команда уступила сборной Ганы со счетом 0:3.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-koloskov-o-sdache-sbornoy-rossii-matcha-gane-na-molodezhnom-chm-1993-eto-bred
Сборная Ганы по футболу
Сборная России по футболу
Александр Пискарев
Вячеслав Колосков
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  • ФК Зенит всея Руси

    Тренер Александр Пискарев это спартач. Что, во-первых, означает, что ему соврать -- как два пальца от Спартак. А во-вторых, он вырос и сформировался в Спартаке, то есть продавать и покупать в футболе это единственное, чему их там всех по-настоящему качественно обучают; и поэтому спартачи даже не мыслят и не воспринимают саму идею -- что кто-то способен выигрывать честно и спортивно. Вот сколько в истории российского футбола было чемпионов -- Алания, Локо, ЦСКА, Рубин, Зенит -- в адрес каждого победителя спартачи выливали моря грязи, обвиняя и в подкупе, и в "заговорах", и в грязном мршенничестве. Это всё по единственной причине: спартачи всех меряют по себе. И никак иначе.

    19.05.2023

  • оппонент

    Трепатни про сдачу матчей хоть отбавляй. Только ни одного серьёзного расследования проведено не было. Только какие-то вторые лиги, да и то совсем недавно, для показухи.

    19.05.2023

  • zg

    При вас,г-ин Колосков и не такое,думается,могло быть...

    19.05.2023

  • expertmer2020

    Самый справедливый в мире суд - защитит истину.

    19.05.2023

  • кампо

    Начните уже в суды подавать за клевету. Ато народ вообще перестал за языком следить.

    19.05.2023

  • expertmer2020

    Лучше говорить о сдаче матче - чем признать, что мы были слабее. Мы футбольная империя.

    19.05.2023

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