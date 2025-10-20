Видео
Молодежные сборные.
ЧМ U-20
ЧЕ U-21
ЧЕ U-19
ЧМ U-17
ЧЕ U-17
20 октября, 14:36

Король Марокко поздравил сборную с победой на МЧМ

Король Марокко Мухаммед VI поздравил молодежную сборную по футболу с победой на МЧМ-2025 в Чили, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

«Вы не только принесли радость страстным футбольным болельщикам, но и наполнили радостью нас и весь марокканский народ», — подчеркнул Мухаммед VI.

В финальном матче футболисты Марокко обыграли сборную Аргентины (2:0) и впервые в истории завоевали трофей МЧМ.

Сборная Марокко сотворила сенсацию на МЧМ: победила Аргентину и впервые в истории выиграла трофей
4

  • Кот-матрос

    Обоим по 20 и +пару месяцев, скорее всего можно.

    20.10.2025

  • За спорт!

    Да им двадцарик стукнул уже, или там включительно?

    20.10.2025

  • Кот-матрос

    Это просто не было команды Батракова, Кисляка и К*

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная Аргентины по футболу
    Сборная Марокко по футболу
