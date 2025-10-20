Король Марокко поздравил сборную с победой на МЧМ

Король Марокко Мухаммед VI поздравил молодежную сборную по футболу с победой на МЧМ-2025 в Чили, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

«Вы не только принесли радость страстным футбольным болельщикам, но и наполнили радостью нас и весь марокканский народ», — подчеркнул Мухаммед VI.

В финальном матче футболисты Марокко обыграли сборную Аргентины (2:0) и впервые в истории завоевали трофей МЧМ.